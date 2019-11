Ordnungsdienst meldet weniger Hundeangriffe in Bottrop

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt hat immer wieder mit Hundeangriffen zu tun. Erst am vorigen Donnerstag waren zwei Hunde auf dem Parkplatz eines Supermarktes aufeinander los gegangen. Einer der Hunde verlor bei der Beißerei ein Auge. „Der Kommunale Ordnungsdienst nimmt solche Vorfälle ernst und kümmert sich bei Meldungen um das weitere Vorgehen“, versichert Anna Kopatschek, Mitarbeiterin in der städtischen Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit. Denn bei Hundeangriffen werden immer wieder auch Menschen verletzt.

So berichtet der Ordnungsdienst, dass ein Dobermann ein Kleinkind attackiert hatte und ihm ein Stück seines Ohres abbiss. Das ist zwar schon eine Zeit lang her, doch auch in diesem Frühjahr waren zwei Babys bei einem Hundeangriff verletzt worden. In Kirchhellen war am Kletterpoth ein nicht angeleinter Rottweiler auf eine Terrierhündin los gestürmt und hatte sie an der Kehle gepackt. Die kleine Hündin war an der Seite einer Mutter von Zwillingen unterwegs. Bei dem Gerangel stürzte der Kinderwagen mit den Kleinkindern um. Die Babys erlitten Schädelprellungen und Schürfwunden. Ein Erntehelfer, der herbei geeilt war, konnte schließlich den Rottweiler von der Terrierhündin trennen. Die kleine Hündin überlebte den Angriff nur dank einer Notoperation.

Ein Rottweiler biss eine kleine Terrierhündin tot

Der Hundeangriff in Kirchhellen ist allerdings eine von relativ wenigen Attacken in diesem Jahr. Die Statistiken des Ordnungsdienstes zeigten, dass es bisher eine vergleichsweise geringe Zahl von Beiß-Attacken gekommen sei, erklärte Anna Kopatschek. Denn zuletzt sei es Jahr für Jahr zu weniger Beiß-Vorfällen von Hunden gekommen, die der Stadt gemeldet wurden. Bis zum Beginn dieser Woche waren dem Ordnungsdienst insgesamt 14 Hundeangriffe gemeldet worden, im vorigen Jahr zählten die Ordnungskräfte noch 21 Vorfälle. Vor drei Jahren hatte es dagegen noch 36 Hundeangriffe gegeben. So hatte sich im April 2016 offenbar derselbe Rottweiler, der in Kirchhellen auf die Terrierhündin los ging, schon einmal auf einen Terrier gestürzt und biss den kleinen Hund tot. Der Rottweiler biss auch die Halterin des Terriers, in die Hand.

In der Statistik des Kommunalen Ordnungsdienstes werden sowohl Beißereien und Attacken von Hunden untereinander als auch Angriffe auf Menschen erfasst. „Bei der Mehrzahl der Vorfälle liegen keine schwerwiegenden Verletzungen vor“, erklärt Anna Kopatschek. Rund 80 Prozent der Attacken gingen relativ glimpflich aus. Allerdings würden nicht alle Beiß-Vorfälle dem Ordnungsamt auch gemeldet, erklärt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Halter aggressiver Hunde erwarten Bußgelder in dreistelligere Höhe

Erhalten die Ordnungshüter eine Meldung über einen Hundeangriff, prüfen sie den Schweregrad der Tat und entschieden dann, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Dabei greifen sie auf Berichte von Zeugen, Atteste, Fotos der Verletzungen und ähnliche Nachweise zurück. Für die Halter der Hunde können dann Bußgelder bis zu einem unteren dreistelligen Betrag fällig werden. „Die Höhe ist abhängig von der Schwere des Vorfalls, aber auch ob es sich beispielsweise um einen Wiederholungstäter handelt“, erläutert Anna Kopatschek.

Bei schwerwiegenden Hundeangriffen werde auch der Amtstierarzt hinzugezogen. Dieser führe dann einen Wesenstest durch und könne je nach Ergebnis den Hundehaltern Auflagen erteilen. Dazu gehört zum Beispiel die Leinen- oder Maulkorb-Pflicht. Das Ordnungsamt empfehle den Haltern auffälliger Hunde auch, Kontakt zu Hundeschulen aufzunehmen, und gebe ihnen Informationen zu Therapiemöglichkeiten ihrer Tiere an die Hand.

Verletzte Personen können Strafanzeige bei der Polizei stellen

Werden bei den Beiß-Attacken der Hunde auch Personen verletzt, können diese auch eine Strafanzeige bei der Polizei gegen den Halter des Hundes stellen. Der Vorwurf laute dann fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassung. Bei dem Angriff des Rottweilers in Kirchhellen zum Beispiel nahm auch die Polizei Ermittlungen auf. Das Ordnungsamt ordnete an, der Tierhalterin ihren Hund weg zu nehmen.