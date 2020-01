Perfekte Technik trifft auf musikalische Eleganz

Lautentöne statt lauter Töne - so hätte das Motto des zweiten Konzertabends beim Festival „Orgel Plus“ lauten können. Wie ein feines Silbergewebe verbreiteten sich die Klänge der barocken Sonaten, Canzonen und Toccaten im Kammerkonzertsaal des Kulturzentrums. Was Birgit Schwab der Laute, Daniel Ahlert seiner virtuos präsentierten Mandoline und Léon Berben der kleinen Truhenorgel entlockten, war nicht nur virtuose Musik, sondern vor allem auch ein Lehrstück in technischer Perfektion und hochmusikalischem Zusammenspiel.

Virtuoses Spiel mit Effekten und Affekten

Auf auftrumpfenden Gestus wartete man vergebens, den geben diese Saiteninstrumente ohnehin nur begrenzt her. Mit transparentem wie facettenreichen Klang und feinen dynamischen Abstufungen bewegten sich die Solisten durch die kontrastreichen Sätze mit ihren unterschiedlichen musikalischen Stimmungen. Beinahe wie in der barocken Manier der Hell-Dunkel-Malerei setzten sie kenntnisreich Effekte, spielten zugleich mit den Affekten von getragener Melancholie oder überbordender, tänzerischer Ausgelassenheit. In einer Sonate des einst bekannten Flötisten und Komponisten Johann Joachim Quantz - einst Lehrer Friedrich II. von Preußen - setzte Daniel Ahlert auf schöne Echoeffekte und zuweilen halsbrecherische Verzierungen, während Birgit Schwab auf der dunklen Laute den zuweilen geradezu flirrenden Kontrast zelebrierte.

Demgegenüber wirkten die Canzonen und Toccaten Girolamo Frescobaldis fast archaisch-streng. Was dem kleinen tragbaren Orgelpositiv an Klangfarben fehlte, ergänzte Léon Berben durch abwechslungsreiche Tempi und Agogik. Im Zusammenspiel sorgte die Orgel, die den klassischen Continuo-Part innehatte, für warme, stilistisch empfindsame Grundierung. Überraschend elegant und fantasievoll kam auch Raniero Capponis Sonate Nr. 12 daher, die der Abbé in der Mitte des 18. Jahrhunderts für die zu dieser Zeit noch sehr beliebte Mandoline komponierte. Mit einem stimmungsvollen Sonatensatz des Engländers Robert Valentine als Zugabe endete dieser Abend voller Brillanz und entspannter Eleganz.

Am Mittwoch, 8. Januar, beginnt um 15 Uhr in der Martinskirche am Pferdemarkt das Seniorenkonzert „Orgel plus Dudelsack“ und um 20 Uhr heißt es in der Kreuzkampkapelle, Gladbecker Straße, 46236 Bottrop, „Orgel plus Cembalo“ mit Werken des Barock. Infos: www.orgelplus.de