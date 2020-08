Fahndung Polizei in Bottrop sucht weiter nach vermisstem Senior (79)

Bottrop. Die Polizei hat nun auch ein Foto des 79-jährigen Feldhauseners veröffentlicht, der seit Dienstag vermisst wird. Laut Polizei leidet er an Demenz.

Die Polizei bitte noch einmal um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Senior aus Feldhausen. Der 79-Jährige ist an Demenz erkrankt und wird seit Montagmorgen vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen – unter anderem mit einem Mantrailer-Hund und Hubschrauber – verliefen erfolglos. Die Polizei vermutet nun, dass sich der Mann auch im Bereich Dorsten aufhalten könnte.

Die Polizei bittet bei der Suche nach diesem Mann um Mithilfe, Foto: Polizei

Zuletzt gesehen wurde er am 4. August um zwei Uhr in der Nähe seines Wohnhauses auf einem Holzstapel sitzend. Er ist bekleidet mit einem grau-rot karierten Hemd und einer braunen Hose. er ist 1,68 Meter groß und trägt einen grauen Drei-Tage-Bart. Seine Figur wird beschrieben als: „Normal mit Bauch.“

Der Bottroper ist schlecht zu Fus und nahezu blind

Nach Angaben der Angehörigen ist er schlecht zu Fuß und nahezu erblindet. Es besteh die Möglichkeit, dass er an einem nahe gelegenen Bahnhof in einen Zug gestiegen ist, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Bottrop entgegen unter: 0800/2361 111.