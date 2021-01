Polizisten beweisen in Bottrop den richtigen Riecher

Bottrop Eigentlich hatten Polizeibeamte am Dienstag nur eine Fundsache zurückbringen wollen. Doch dann machten sie einen unvermuteten Fund.

Polizisten wollten am Dienstagnachmittag eine Frau in der

Stadtmitte besuchen, um ihr eine Fundsache zurückzugeben. Weil an ihrer

Wohnungstür niemand öffnete, klingelte sie bei einem Nachbarn. Als der

37-Jährige die Tür öffnete, konnten die Beamten sofort einen eindeutigen

Cannabisgeruch feststellen. In der Wohnung selbst fanden sie dann eine

Cannabisplantage, Cannabis und entsprechendes Equipment. Die Beamten stellten

die Pflanzen und das Equipment sicher und nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bottroper wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.