Quartiersumbau in Batenbrock

Der Neubau des Bürgerhauses ist auch ein Teil des angestoßenen Quartiersumbau in Batenbrock, bei dem ein Schwerpunkt auf dem Park liegt. Die Bezirksregierung hat die Fördergelder dafür bereits bewilligt.

Das Konzept sieht auch vor, die Hauptachsen in dem Stadtteil, also Prosper- und Horster Straße aufzuwerten. Auch Einrichtungen wie etwa der BDKJ Abenteuerspielplatz sollen von den Fördergeldern profitieren. Die einzelnen Maßnahmen will die Stadtversammlung aber ganz konkret in den nächsten Sitzungen der Bezirksvertretung vorstellen und beschließen lassen.