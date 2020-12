Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Westring.

Unfälle Radler stürzt nach Kollision mit Auto am Bottroper Westring

Bottrop Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Montagabend. Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden

Am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, fuhr ein unbekannter

Autofahrer auf dem Westring in Richtung Sterkrader Straße. Von hier aus wollte

er nach rechts in die Sterkrader Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich querte

er den Fahrweg eines 60-jährigen Fahrradfahrers aus Bottrop. Der Radfahrer

stürzte, es kam zum Kontakt zwischen Auto und Fahrrad. Der Radfahrer verletzte

sich leicht. Medizinische Hilfe war vor Ort allerdings nicht erforderlich. Der

Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.