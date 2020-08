Rauchmelder und Nachbarn verhindert schlimmeres in Bottrop

Bottrop. Ein Bottroper war eingeschlafen und hatte Essen im Backofen vergessen. Zum Glück schlug der Rauchmelder an und die Feuerwehr war rechtzeitig da.

Ein Rauchmelder hat in Bottrop schlimmeres verhindert. Nachbarn hatten aus einer Wohnung an der Eupenstraße in der Nacht zum Freitag den Alarm des Melders gehört und die Feuerwehr alarmiert. Als der Löschzug um 0.43 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, konnten die Einsatzkräfte auch deutlichen Brandgeruch wahrnehmen. Da auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte, verschafften sich die Einsatzkräfte über den Balkon und zeitgleich über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung. Der schlafende Bewohner konnte geweckt und in Sicherheit gebracht werden.

Die Retter fanden auch die Ursache für den Alarm. In einem Zusatzofen entdeckten sie ein bereits verkohltes Baguette. Das hatte bereits zu einer starken Verrauchung der Wohnung geführt. Die Feuerwehr entfernte die Ursache und befreite die Wohnung mit einem Lüfter vom Rauch. Danach konnte der Bewohner wieder in die Wohnung.

Rauchmelder hat einen größeren Küchenbrand verhindert, sagt die Bottroper Feuerwehr

„Der Rauchmelder in Verbindung mit den aufmerksamen Nachbarn hat einen größeren Brand in der Küche glücklicherweise verhindert“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. So sei der Einsatz der Feuerwehr bereits um 01.23 Uhr wieder beendet gewesen.