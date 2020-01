Schwelgerische Spätromantik in Herz Jesu

Jutta Potthoff und Christoph Grohmann sind keine Unbekannten bei „Orgel Plus“ - auch wenn der letzte Festivalauftritt schon einige Jahre zurück liegt. In Herz-Jesu, dem Ausgangspunkt des Festivals, gaben Sopranistin und Organist jetzt einen Abend, bei dem das - leider nicht so zahlreich wie üblich erschienene - Publikum in Musik der Spätromantik, zuweilen am Übergang zur Moderne, schwelgen konnte. Für Christoph Grohmann gab es zudem eine Wiederbegegnung mit der Rensch-Orgel, die er bereits bei der Orgelweihe 1986 spielte.

Belgischer Komponist hatte gute Bottrop-Kontakte

So wusste er das Instrument zu nehmen. Er spielte gleichsam mit dessen Registerfarben der charakteristisch disponierten Teilwerke, die er nebst Schweller so einsetzte, dass nicht nur Louis Vierne’s Prelude der 1. Orgelsymphonie, sondern vor allem auch der Zyklus „Spiegel des Lebens“ von Flor Peeters förmlich mehrdimensional daherkam. Der belgische Organist und Komponist Flor Peeters hatte beinahe schon so etwas wie ein Beziehung zu Bottrop. So wollte er noch eines seiner Werke an der damals neuen Orgel in Herz Jesu aufführen, er starb jedoch kurz vor der Orgeleinweihung 1986.

Auch der „Spiegel des Lebens“ stand schon einmal in Bottrop auf dem Programm, vor elf Jahren allerdings in St. Joseph. Das Instrument in Herz Jesu mit seinen klanglichen Möglichkeiten kommt diesem Werk natürlich idealer entgegen. Jutta Potthoff verfügt über eine warme, modulationsfähige Stimme, die sich sowohl gegen die zuweilen orchestrale Wucht der Orgelpartitur durchzusetzen vermag, als auch differenziert zu gestalten vermag. Auch Sprünge, wie zum Beispiel in Joseph Haas’ „Stimme des Weltalls“ aus dessen „Gesänge an Gott“ meisterte sie scheinbar mühelos.

Christoph Grohmann mag man das Attribut „bescheiden“ zugestehen. Technisch souverän-selbstverständlich stellte er sich gleichsam in den Dienst der Werke des leider hier zu Lande eher selten ausgeführten Joseph Jongen oder Percy Whitlock, dessen Andante tranquillo oder der wirbelnde „Folk Tune“ aus den „Five short Pieces for Organ“, die unter seinen Händen und Füßen kostbar schimmerten. Auch programmatisch ein schöner, geschlossener Abend.

Am heutigen Donnerstag spielen das Ensemble Flautando Köln und Stefan Horz Musik für Orgel plus Blockflöten in der Martinskirche am Pferdemarkt, 46236 Bottrop. 20 Uhr, Abendkasse. Info: www.orgelplus.de