Sexuelle Belästigung in S-Bahn: Polizei fahndet nach Täter

Bottrop/Gladbeck Am 30. Oktober soll ein älterer Mann in der S-Bahn von Bottrop nach Haltern sexuell belästigt haben. Die Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei fahndet nach einem S-Bahn-Nutzer wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Er soll am 30. Oktober gegen 20 Uhr in der S 9 von Bottrop nach Haltern vor den Augen eines Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben und den Jugendlichen belästigt haben. Der Tatverdächtige wurde dabei aufgenommen. In Gladbeck-West verließ der Mann den Zug.

Er wird beschrieben als 60 bis 70 Jahre alter Mann mit weißem schütteres Haar und Halbglatze, sowie Bauchansatz. Er trug eine rote Winterjacke, blaues Shirt mit weißer Aufschrift, blaue Jeans, hellbraune Lederschuhe.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann? Hinweise erbittet das Fachkommissariat für Sexualdelikte (0800 2361 111).