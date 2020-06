Siebenjährige wird bei Unfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop. Beim Abbiegen stoßen ein Pkw und ein Kleinkraftrad zusammen. Zwei Menschen werden dabei leicht verletzt, ein Mann (33) und ein Mädchen (7).

So kam es laut Polizei zu dem Unfall: Gegen 18.30 Uhr wollte ein Autofahrer (18) aus Wuppertal im Kreuzungsbereich Essener Straße / Am Südring-Center nach rechts abbiegen. In gleicher Richtung fuhr ein Fahrer (33) auf seinem Kleinkraftrad auf der Essener Straße in Richtung Innenstadt.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei verletzte sich der 33-Jährige leicht. Auf dem Kleinkraftrad fuhr ein siebenjähriges Mädchen mit. Auch sie verletzte sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.