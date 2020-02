Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So geht die Klimawoche weiter

„Leugnen ist zwecklos“ heißt es am Dienstag, 4. Februar, weiter im Programm - ein Faktencheck. Am Mittwoch, 5. Februar, geht es um das Thema Mobilität: „Der Pott bewegt sich (nicht)“. Am Donnerstag, 6. Februar, heißt in der Abschlussveranstaltung: „Aktivismus trifft Realpolitik“. Die Abendforen finden im „Salon 5“ an der Hochstraße 25 um 19 Uhr statt und sind kostenlos.

„Correctiv“ ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum in Deutschland. Es hat seinen Sitz in Essen und einen weiterem Standort in Berlin. Seit Anfang des Jahres betreibt Correctiv den „Salon 5“ in einem Bottroper Ladenlokal. Hier wird zurzeit auch eine Jugendredaktion aufgebaut