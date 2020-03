Stadt warnt: Falsche Corona-Tester klingeln an den Türen

Bottrop. Falsche Testern wollen an der Haustür Abstriche machen. Andere bieten dort Corona-Ratgeber zu Mondpreisen an. Polizei ist eingeschaltet.

Stadt und Sparkasse warnen die Bürger vor falschen Corona-Testern und vor Betrugsmaschen. Nach Angaben der Stadt sind in Bottrop angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs und klingeln an Haustüren, um angebliche Testungen auf den Coronavirus vorzunehmen. Die Verwaltung betont nachdrücklich, dass dies keine Abgesandten des Gesundheitsamtes und auch sonst keiner Behörde sind! Abstriche werden nur in Arztpraxen oder in der Abstrichstelle (Saalbau) gemacht. Die Polizei wurde informiert.

Die Sparkasse warnt vor Betrugsmaschen rund um die Corona-Pandemie. Derzeit versuchen Kriminelle, die Sondersituation skrupellos für ihre Tricks zu nutzen. Zum Beispiel werden Ratgeberbroschüren über die Corona-Pandemie zu horrenden Preisen an der Tür verkauft. Es kursiert auch eine neue Form des Enkeltricks. Und vereinzelt versuchen Kriminelle unter dem Vorwand, den Lebensmitteleinkauf zu übernehmen, Gutgläubige um ihre Girokarte zu bringen. Der Rat der Sparkasse: Telefonate mit unbekannten Personen abwehren, keine Zusagen machen. Vertrauenswürdige Personen zu Rate ziehen. Geldforderungen von Unbekannten kritisch in Frage stellen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weist die Sparkasse Bottrop zudem darauf hin, dass es vorkommen kann, das der Eintritt zu den Beratungscentern in Ausnahmefällen zum Schutz der Kunden reguliert wird. Das kann zu Warteschlangen führen. Kunden sollen die Beratungscenter und das Kundencenter in der Stadtmitte zu den Stoßzeiten am Monatsende möglichst meiden. Auch das senkt die Ansteckungsgefahr.

Über aktuelle Entwicklungen hält die Sparkasse Bottrop ihre Kunden auf ihrer Internet-Seite www.sparkasse-bottrop.de stets auf dem Laufenden.