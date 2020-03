Bei der Frage, wie die Bottroper die Parkplatzsituation in ihrem Stadtteil bewerten, waren sich die Teilnehmer des Stadtteilchecks der Lokalredaktion einig. Am schlechtesten ist demnach die Situation in der Stadtmitte. Als Gesamtnote vergaben die Bewohner der Stadtmitte hier lediglich die 4,17. Auch die Welheimer Mark (3,83), Welheim (3,6) und Vonderort (3,55) liegen auf den hinteren Plätzen. Allerdings ist die Situation in Stadtmitte und insbesondere im direkten Innenstadtbereich eine besondere.

Denn hier in der Innenstadt konkurrieren verschiedenen Gruppen um die Stellplätze. Zum einen sind es die Anwohner, die hier leben und für ihre Fahrzeuge auch Abstellflächen suchen, so die Wagen nicht auf privaten Stellplätzen oder in Garagen stehen. Aber auch Berufstätige, die zur Arbeit in die Stadt pendeln und nicht zuletzt auch diejenigen, die hier einkaufen wollen, suchen nach Stellplätzen. Eine Situation, die so in den anderen Stadtteilen nicht gegeben ist.

Die Auslastung der der Parkplätze in der Bottroper Innenstadt liegt bei 66 Prozent

Allerdings: Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Problem nicht so groß. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Auslastung der Parkplätze bei rund 66 Prozent liege, sagt Natascha Dietz vom Planungsamt. Es gebe allerdings Unterschiede. So seien die Stellplätze an der Straße und auf den großen Parkflächen etwa an der Luise-Hensel-Straße oder auf dem Gleiwitzer Platz tatsächlich stark belastet. Die Parkhäuser und Tiefgaragen dagegen würden kaum genutzt. „Gerade die Auslastung der Kaufland-Tiefgarage ist schwach“, sagt Natascha Dietz.

Einer Masterarbeit von Studenten zufolge waren die Stellplätze in den Straßenräumen jeweils zu 72,4 Prozent bis zu 84,8 Prozent belegt, wobei der Höchstwert an Markttagen erreicht wurde. Noch stärker waren die Stellplätze auf den Parkplätzen ausgelastet – 86,7 bis 98,8 Prozent. Heißt: Wer an Markttagen auf einem der Parkplätze in der Innenstadt einen Platz finden will, der dürfte es schwer haben.

Die Tiefgaragen und Parkhäuser in Bottrop werden kaum genutzt

Stattdessen sollte er es in einem der Parkhäuser oder in der Tiefgarage versuchen. Dort, so heißt es in der Arbeit, befänden sich gut die Hälfte der Stellplätze in der Innenstadt. Die Auslastung da: zwölf bis 30 Prozent, lediglich an Markttagen vormittags lag die Auslastung der Kaufland-Garage bei 65 Prozent. Seither sind jedoch einige Stellplätze, etwa auf dem Kulturhof oder in Teilen des Parkhauses an der Schützenstraße, weggefallen.

Nach Protesten von Radfahrern hat die Stadt entschieden, die Stellplätze am Rande der Osterfelder Straße abzubauen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Trotzdem legt diese Untersuchung zwei Schlüsse nahe: Zum einen sagt es möglicherweise etwas über die Qualität der Parkhäuser in der Stadt aus, zum anderen kann es darauf hindeuten, dass viele Autofahrer in der Innenstadt den kostenlosen Parkplatz suchen oder aber zumindest den preiswerteren auf einer der großen Stellplatzanlagen in der City.

Der Bottroper Einzelhandelsverband wirbt für differenzierten Blick auf das Problem

Jan-Gerd Borgmann, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands in Bottrop, wirbt für einen differenzierten Blick auf die Problematik. Auch er weiß, dass beim Thema Parken in der Innenstadt die Interessen von Anwohnern, Einzelhändlern und Arbeitnehmern kollidieren. Klar wünsche sich der Einzelhandel viele, möglichst günstige, wenn nicht gar kostenlose Stellplätze im Umfeld. Würden die allerdings den ganzen Tag über von Dauerparkern blockiert, habe der Handel auch nichts davon. Aus dessen Perspektive wäre also eine Parkscheibenregelung sinnvoll.

Aus Borgmanns Sicht ist das gesamte Thema sehr komplex. Was auf der einen Seite ein Vorteil der Bottroper Innenstadt sei, nämlich dass hier in der Stadt auch noch viele Menschen wohnen, verkehre sich bei dieser Frage ins Gegenteil, so Borgmanns vorsichtige Einschätzung. Deshalb gebe es auch keine einfache Lösung, so der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands. Er wartet nun auf das angekündigte Parkraumkonzept für die Stadt.

In den Außenbereichen suchen vor allem Anwohner Stellplätze an der Straße

Das hatte zuletzt auch die CDU angemahnt und im Ausschuss für Stadtplanung die Frage gestellt, wo künftig in der Innenstadt geparkt werden solle - auch vor dem Hintergrund dessen, dass einige Stellplätze weggefallen sind.

Losgelöst von der Innenstadt ist ein weiteres Problem der Stadtmitte, dass hier auf engem Raum verhältnismäßig viele Menschen leben. Stand 2016 waren es 25.801. Hinzu kommt: Ein Großteil der Häuser, gerade in den Siedlungen am Rand, stammt aus den 1950er-Jahren. Die Zahl der Stellplätze am Haus hält vielfach nicht mehr mit der tatsächlichen Zahl der Fahrzeuge im Haus mit. Die Folge: Anwohner suchen sich Stellplätze an der Straße.

Bei Neubauten gelten Vorgaben was die Anzahl der Stellplätze angeht

Inzwischen gelten längst Vorgaben, wie viele Stellplätze bei Neubauten eingeplant werden müssen – abhängig von der Art des Baus. Deshalb wurden viele Neubauten etwa an der Gerichts-, der Blumen- oder auch an der Hünefeldstraße nun mit einer Tiefgarage ausgestattet. Anders wären sie gar nicht genehmigt worden. Bleibt zu hoffen, dass Anwohner ihre Stellplätze – egal wo – dann auch tatsächlich für ihre Autos nutzen.