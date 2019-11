Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staffelfahrt führt durch NRW

In Berlin werden Bauern am Dienstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr vor dem Brandenburger Tor für mehr Verständnis für die Landwirtschaft werben. Ihre Organisation spricht von der wohl größten Kundgebung von Landwirten in der deutschen Geschichte. Es werden in Berlin mehrere tausend Traktoren und rund 20.000 Demonstrationsteilnehmer erwartet.

Bei der Staffelfahrt durch NRW wurden auch Briefe von Landwirten eingesammelt, die gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Der Bauern-Konvoi machte zum Beispiel auch in Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Hamm und Bielefeld Station.