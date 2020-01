Bottrop / Essen. Die beiden Kirchen schaffen ihre Doppelstruktur bei der Telefonseelsorge ab. Jetzt bieten sie die Krisenhilfe unter einem Dach an.

Telefonseelsorge arbeitet jetzt ökumenisch

Nach mehr als 50 Jahren in getrennter Trägerschaft haben sich die katholische und die evangelische Telefonseelsorge in Essen zusammengeschlossen.

Im vergangenen Jahr betreuten die 130 Ehrenamtlichen Tag und Nacht insgesamt rund 18.700 Anrufe aus Bottrop, Essen, Gladbeck, Gelsenkirchen, Velbert und Heiligenhaus. Rund um die Uhr stehen sie Verzweifelten und Ratsuchenden als Gesprächspartner am Telefon zur Verfügung und beraten zudem immer häufiger per E-Mail oder Chat.

Einrichtungen finden nach Jahrzehnten den Weg zueinander

Jetzt schafften die katholische und die evangelische Telefonseelsorge ihre jahrzehntelange Doppelstruktur ab und engagieren sich seit Jahresbeginn unter einem ökumenischen Dach für Menschen, die Hilfe brauchen. Einerseits sei dies „ein bundesweit einzigartiger Schritt“, erläuterte die neue Leiterin der ökumenischen Telefonseelsorge, Gemeindereferentin Elisabeth Hartmann. Zwar seien die meisten jüngeren Telefonseelsorge-Stellen in Deutschland gleich von Beginn an ökumenisch aufgestellt worden. Aber dass zwei konfessionell getragene Einrichtungen – die katholische Telefonseelsorge war 59, die evangelische 54 Jahre tätig – den Weg zueinander finden, habe es so noch nicht gegeben.

Andererseits sei dies ein logischer Schritt, sagt Hartmann. „Unsere Ehrenamtlichen hatten das längst für sich entschieden.“ In der Telefonseelsorge beider Konfessionen gab es zuletzt auch ehrenamtliche Mitarbeiter der jeweils anderen Religionsgemeinschaft. „Und für die allermeisten Anrufer war der konfessionelle Hintergrund ohnehin nicht wichtig“, meint Hartmann.

Katholische Caritas und evangelischer Kirchenkreis als Träger

Getragen wird die Telefonseelsorge vom Caritasverband und dem evangelischen Kirchenkreis Essen. Ein Kuratorium, in dem beide Träger, aber auch die Ehrenamtlichen vertreten sind, begleitet die Einrichtung. Für eine finanzielle Unterstützung, insbesondere mit Blick auf die aufwendige Aus- und Fortbildung der Kräfte, sorgt ein ökumenischer Förderverein. „Es gibt ganz wenige professionelle Dienste in den Kirchen, in denen wir so viel mehr ehrenamtliche als hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben“, beschreibt Caritasdirektor Björn Enno Hermans eine Besonderheit.

So koordiniert Elisabeth Hartmann zusammen mit zwei hauptamtlichen Fachkräften und einer Sekretärin die Arbeit der rund 130 ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger. „Wir sind Seelsorger unserer Seelsorger“, sagt Hartmann. Personell sei man derzeit gut aufgestellt. Jetzt gehe es darum, aus dem ökumenischen Nebeneinander ein neues gemeinsames Team zu formen. Auch wenn die evangelische und die katholische Telefonseelsorge bereits seit 2014 auf einem gemeinsamen Büroflur untergebracht waren, hätten sich „verschiedene Kulturen entwickelt“, die es zusammenzubringen gelte – bis hin zur Vereinheitlichung unterschiedlicher Schichtpläne.

Die Online-Kontakte nehmen zu und sollen ausgebaut werden

Jenseits dieser strukturellen Veränderungen sieht Hartmann für die Telefonseelsorge ein großes Entwicklungspotenzial. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 25.000 Anrufe“, so Hartmann, daraus seien 18.700 echte Gespräche entstanden. Hinzu kamen 508 Beratungen über den anonymen E-Mail-Kontakt der Telefonseelsorge. „Gerade im Bereich des Online-Kontakts per E-Mail oder via Chat wollen wir uns weiterentwickeln.“

Einerseits gebe es in diesem Feld einen großen Bedarf, denn junge Leute telefonierten heute kaum noch, andererseits kämen bestimmte Themen in geschriebener Form noch einmal ganz anders zur Sprache. Hartmann: „Bei E-Mail und Chat sind die Themen deutlich härter als am Telefon.“ Viel häufiger gehe es da um Gewalt, Missbrauch und Suizid. Ein Grund dafür sei wohl „die noch größeren Anonymität – im Chat müssen sie nicht einmal ihre Stimme offenbaren“.

Zu viele Anrufen kommen nicht durch

Auch bei der klassischen Seelsorge am Telefon sieht Hartmann Entwicklungsbedarf, vor allem in technischer Hinsicht: „Wir haben bislang zwei Leitungen. Wenn die besetzt sind, werden die Anrufer nach Wesel oder Duisburg durchgestellt.“ Dennoch habe die Telefonseelsorge nur eine begrenzte Erreichbarkeit: „Bei jedem Gespräch gibt es im Schnitt fünf Anrufer, die nicht durchkommen.“ Zusätzliche Leitungen würden hier helfen.