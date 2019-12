Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tomaten vom Pütt

Die Wiederbelebung von Gewerbe-Immobilien gehört zum Kerngeschäft der Fakt AG. Die Essener engagieren sich nicht das erste Mal in Bottrop. So sorgte das Unternehmen Mitte 2017 mit seiner Idee für Aufsehen, auf alten Montanflächen in der Welheimer im großen Stil in Gewächshäusern Gemüse für die Supermärkte des Reviers anzubauen.

Aus dem Tomatenanbau in Bottrop wurde zwar nichts, doch dafür stößt das Vorhaben mittlerweile in Oer-Erkenschwick auf Interesse. In der Stadt an der Haardt will die Fakt AG die Tomaten auf dem ehemaligen Zechengelände groß ziehen.