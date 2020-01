Veranstalter: Guter Start für erste Bottroper Fitnessmesse

Die erste Fitness- und Gesundheitsmesse in Bottrop ist ein Überraschungserfolg. Die Veranstalter Holger Czeranski und Stefan Kückelmann sind positiv überrascht von dem guten Anklang bei den Bottropern.

Sonntag Morgen und der Lichthof des Berufskollegs ist gefüllt mit Menschen. Die neue „FiGeBo“ zieht viele Menschen an. Solche, die mit Altersleiden zu kämpfen haben, ebenso wie Eltern, die eine sportliche Betätigung für ihre Kinder suchen. Eben dieses vielseitige Publikum ist auch für die verschiedenen Aussteller ein großer Anreiz, denn die Bottroper Sportvereine und Unternehmen freuen sich über die Möglichkeit ihre Bekanntheit zu steigern.

20 Stände im Lichthof

Vom Rudersimulator des RGB mit Gerd Oelerich über die Haltungsberatung vom Stadtpark Sportwald, durch Magnus Kruse bis hin zu einem kleinen Fitnesssalat vom Thermomix konnten sich die Besucher an 20 unterschiedlichen Ständen sportlich und Gesundheitlich ausleben. Auf der Bühne werden sie von Moderator Christopher Wittmers vorgestellt.

Auch bei den Veranstaltern kommt die Messe sehr gut an. Gerd Oelerich freut sich schon auf die vielen neuen Gesichter, die er durch die Messe dienstags beim Anfängertraining begrüßen darf. „Die Messe ist eine schöne Möglichkeit für die Bottroper Vereine, neue Mitglieder zu finden und auch die Sportarten zu präsentieren“ findet auch Veranstalter Holger Czeranski. „Außerdem ist so eine Messe immer auch eine gute Möglichkeit zwischen den Ausstellern Kontakte zu knüpfen“, so Czeranski.

Auch Linda Bregulla von „2bFit EMS-Training“ ist von dem Erfolg der Messe überzeugt „Wir arbeiten oft und gerne mit Holger zusammen und da hat sich so eine Gesundheitsmesse angeboten, um „2bFit“ und vor allem auch EMS in Bottrop bekannter zu machen.“

Alexandra Thom (links, Coach der Firma Bewei) baut mit Radiofrequenzwellen Collagen bei Camille Cassersten au. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Arbeiten an der Erwartungshaltung

Das neue Format funktioniert, davon ist auch Wolfgang Allkemper überzeugt. Der Physiotherapeut versucht auf der Messe den Leuten Gesundheit und vor allem den Spaß an der Sache im persönlichen Gespräch näher zu bringen. „Die Menschen sind zu Krankengymnastik ja grundsätzlich eher negativ eingestellt, dazu trägt allein schon der Name bei. Aber bei solchen Veranstaltungen kann man im Gespräch mit den Leuten immer sehr schön den Spaß an Gesundheit vermitteln und die eventuellen negativen Erfahrungen oder Erwartungshaltung zum Positiven ändern.“

Für die Zukunft erwartet Holger Czeranski, dass die Messe noch wächst und noch mehr Bottroper Sportvereine die Chance nutzen werden, sich auf diese Weise der Stadtbevölkerung zu präsentieren. Dafür hat er mit dem Berufskolleg der Stadt einen guten Partner, denn Czeranski betont, dass die Organisation um die Messe im Lichthof aufzubauen einwandfrei und ohne große Mühen geklappt hat und durch die Oberränge auch ein großes Wachstumspotential für die „FiGeBo“ besteht. Für die erste Messe dieser Art in Bottrop sind die Veranstalter sehr zufrieden und nehmen diese guten Erfahrungen mit um die Messe für nächstes Jahr noch besser und erfolgreicher zu gestalten.