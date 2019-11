Verband sieht Grundschulen in Bottrop massiv benachteiligt

Was würde eine Grundschule machen, hätte sie pro Jahr 550.000 Euro mehr zur Verfügung? Diese Frage stellt der Verband Bildung und Erziehung (VBE) nun den Bottroper Grund- und Förderschulen. Was sich im ersten Moment nach „Wünsch Dir was“ anhört, hat einen konkreten Hintergrund. Der VBE will so auf die massive Benachteiligung dieser Schulen in NRW hinweisen.

So hat der VBE Bottrop anhand der Zahlen des Statistischen Bundesamtes errechnet, dass – im Vergleich zum Bundesdurchschnitt – jeder Grundschule pro Jahr 550.000 Euro fehlen, im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Bayern oder dem Stadtstaat Hamburg sogar bis zu eine Million Euro. Auch bei den anderen Schulformen hinkt man dem Bundesdurchschnitt hinterher, auch wenn die Zahlen hier nicht ganz so einfach zu errechnen sind.

Bottroper VBE-Vorsitzende beklagt Investitionsstau an den Schulen

Der VBE Bottrop hat daher jede Schule angeschrieben und ihr die eingangs erwähnte Frage gestellt. „Uns geht es darum, es nicht bei abstrakten Zahlen zu belassen, sondern mit Hilfe der Schulen aufzuzeigen, dass das Geld in den Schulen gut angelegt wäre. Es ist doch ein schlechter Scherz, dass unser NRW-Finanzminister sich über 223 Millionen Euro freut, die er über nicht besetzte Lehrerstellen einspart, während wir gleichzeitig einen enormen Investitionsstau in unseren Schulen haben“, erklärt dazu Gertrud Heek, die Vorsitzende des VBE Bottrop.

Auf die Frage, wozu der VBE das Geld ausgeben würde, hat man zwar viele Ideen, möchte den Schulen aber nicht vorgreifen. Nur so viel: In Zeiten, in denen Lehrkräfte aller Schulformen beklagten, dass ihnen die Zeit für individuelle Förderung fehle, sei im Prinzip alles möglich. Von Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, zur Behebung des Lehrkräftemangels bis hin zur Lehrergesundheit – das Gedankenexperiment des VBE setzt bewusst keine Grenzen.

Antworten gehen an schulpolitische Sprecher in Bottrop und den Landtagsabgeordneten

Der VBE freut sich bereits jetzt über erste Rückmeldungen, die deutlich machen, dass angemessene Ressourcen nötig sind, um endlich für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Die Antworten der Schulen will der Verband dann an die schulpolitischen Sprecher der Bottroper Parteien und den Bottroper Landtagsabgeordneten übergeben.