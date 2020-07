Verein Bot-Dogs übernimmt das Bottroper Hundeschwimmen

Hundeschwimmen 2017

Dogge Fritz und Frauchen Barbara Tewes kamen stilecht mit passendem Bademantel zum Hundeschwimmen im Stenckhoffbad am Sonntag den 08.10.2017 in Bottrop. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto ServicesHundeschwimmen im Stenckhoffbad am Sonntag den 08.10.2017 in Bottrop. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services