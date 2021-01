Verlängerter Lockdown ist Gift für Händler und Frisöre

Bottrop Schuhe oder Kleidung: Bottrops Händler sitzen auf vollen Lagern und sehen Frühjahrsgeschäft in Gefahr. Bei Frisören wieder Kurzarbeit.

Alle haben damit gerechnet: Dennoch ist die erneute Verlängerung des Lockdowns ein weiterer Schlag ins Kontor für Einzelhändler und Dienstleister, die weiter davon betroffen bleiben. "Wir sitzen auf vollen Lagern mit Winterware und müssten eigentlich Platz schaffen für die Frühjahrskollektion", sagt zum Beispiel Susanne Breit Breit, Inhaberin des Schuhhauses Möller mitten in Kirchhellen.

Nachdem die Feier zum 90-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr schon ausfallen musste, der Dezember als starker Verkaufsmonat nur halb stattgefunden hat, erwartet Susanne Breit auch im Januar wieder einen Umsatzrückgang von rund 90 Prozent. "Das ist dann wieder ein typischer Lockdown-Monat." Der Bestellservice sei eben trotz attraktiver Rabatte nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. "Mehr ein Zeichen für unsere Kunden, übrigens auch vereinzelt Neukunden aus Alt-Bottrop, das wir noch da sind, ein wenig so, wie bei den Restaurants", sagt Susanne Breit.

Firmen oder Banken kommen Händlern zum Teil entgegen

Die Frühjahrshilfe vom letzten Lockdown habe sie im Dezember zurückzahlen müssen. Jetzt hat sie für ihre drei Mitarbeiterinnen wieder Kurzarbeit beantragt. Aus gesundheitlicher Sicht kann die Kirchhellenerin die Entscheidung der Politik sogar verstehen. Als Geschäftsfrau bereitet ihr der Blick auf die nächsten Monate Kopfzerbrechen. "Wir kaufen neue Ware nun gezielter ein, also weniger, die Firmen kamen uns entgegen und haben Zahlungsforderungen nach hinten verschoben." Und das alles im ohnehin teuren Januar, wo fast allen Versicherungen fällig sind. Zum Glück gehört ihr die Immobilie, so dass wenigstens keine Miete fällig wird.

Ein Gutes hat die Situation für sie: "Hätte das Geschäft jetzt wieder geöffnet, könnten wir die Krippe von St. Johannes nicht mehr im Schaufenster zeigen." Die hat wegen der Renovierung der Pfarrkirche einen Notstandort im Schuhhaus Möller bekommen. Das Firmenjubiläum hofft sie, in diesem Jahr nachfeiern zu können.

Fehlende Planungsperspektive

Auf volle Lager blickt auch Hans-Dieter Köster in seinem Laden für Herrenmode an der Poststraße in der Innenstadt. Der Familienbetrieb kann nächstes Jahr sein 50-jähriges Firmenjubiläum feiern. Corona sorgte bei Köster für ein Katastrophenjahr - vor allem wegen des ständigen Auf und Ab. Aufs Jahr betrachtet sei ein Viertel des Umsatzes weggebrochen. Aber schlimmer sei die fehlenden Planungsperspektive. Ab Mitte Januar würde monatlich neue Ware ankommen. "Aber jetzt sitzen wir ja noch auf vollen Winterlagern", so Köster. Der Umsatzeinbruch habe im Dezember gut 50 Prozent betragen. Im normalerweise ebenfalls starken Januar sei so gut wie nichts zu erwarten. Man werde mit Banken und Lieferanten reden müssen. Zahlungen für Ware müsse nach hinten verschoben werden. Business-Mode konnte zuvor schon durch Umplanung durch Casual oder Outdoor ersetzt werden. Da würde man die Tendenz zum Homeoffice merken. "Unsere gesamte Vorbereitung war ursprünglich auf eine Öffnung ab 11. Januar angelegt, das ist nun alles hinfällig", so der Geschäftsmann. Zum Glück habe sich der Vermieter geduldig gezeigt. Versicherungen und alles übrige müsse aber jetzt bezahlt werden.

Ein Lichtblick für die Zukunft der City sei aber zumindest durch die positive Entwicklung bei Mensing durch den Einstieg von Sinn zu sehen. "Früher gab es so viele kleine und große Modehäuser und man hat erlebt, das Konkurrenz nur das Geschäft belebt", so Köster.

Kurzarbeit und neues Terminchaos bei Frisören

Düsterer sieht es bei den Frisören aus, die ebenfalls geschlossenen bleiben müssen. Da kann später nicht abverkauft werden. "Haare kann man nur einmal schneiden, genauso wenig, wie man im Restaurant nicht ,nach- oder voressen' kann", sagt Olaf Zimmermann, der gerade die Weihnachtsdeko in seinem Salon an der Gladbecker Straße abbaut. Ansonsten ist er mit der Koordination der Kundentermine beschäftigt, die jetzt alle auf den Februar gelegt werden müssen - wenn dann hoffentlich der Lockdown vorbei ist. Nachdem er für Dezember noch vollen Lohn gezahlt hat, musste er seine Mitarbeiter nun wieder in Kurzarbeit schicken. Er selbst leben derzeit von Erspartem. Krankenversicherung, Altersvorsorge und Versicherungen, die jetzt alle fällig werden, laufen bei einem Selbstständigen ja weiter. Zum Glück hat auch er einen kooperativen Vermieter. Aber auch der könne ja nicht auf ewig auf sein Geld warten. Der Zwiespalt bei der Bewertung der staatlichen Corona-Maßnahmen also auch hier. Auf die Politik eindreschen möchte Zimmermann ebenso wenig, wie Kollegen aus dem Einzelhandel.