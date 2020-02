Vielleicht hätten sie jemand fragen sollen der sich damit auskennt, die Mitglieder des Rates, die am Dienstag einstimmig die Mehrwegbecher gewünscht haben für Veranstaltungen im Stenkhoffbad. Müllvermeidung durch Mehrweg bei Konzerten ist leicht gefordert, aber schwer umgesetzt. Dass sich Gläser aus Sicherheitsgründen verbieten, bedarf keiner Erklärung.

Kompetenz vor Ort stünde bereit. Man könnte Gundis Jansen-Garz fragen, wie es läuft mit den Mehrwegtassen beim Wintertreff in Kirchhellen: Inzwischen dürften mehr als 1000 Tassen spurlos verschwunden sein. Man könnte Rainer Bierwirth fragen, was er sich seine Spülküche beim Spargelfestival auf dem Hof Umberg an Personal kosten lässt, das Gläser und Geschirr einsammelt. Oder man könnte Alex Schwers fragen, wie es letztes Jahr so lief beim Ruhrpott-Rodeo in der Schwarzen Heide mit seinen Recyclingtonnen.

Und wenn man schon dabei ist, könnte man auch Johannes Miermann fragen, wieviel leere und zerschlagene Flaschen er nach dem Mallorca-Festival rund um seinen Hof gefunden hat. Weggeworfen von Partygästen, die sich schon vor dem Festivalgelände auf Betriebstemperatur bringen, weil es so günstiger ist. Interessant wäre doch, wie tief dieser ökologische Fußabdruck ist im Vergleich etwa zu Leichtplastikmüll in der gelben Tonne.