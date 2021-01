Der kleine Marcel (hier im Arm seiner Mutter Ewelina Bednara) ist das zweite Baby, das in diesem noch jungen Jahr im Marienhospital geboren wurde. Einen Babyboom, wie zum Beispiel am 1. Januar 2019, hatte es in diesem Jahr nicht gegeben. Damals kamen Neujahr gleich vier Babys zur Welt.

Neujahrsbabys Vier Babys in den ersten drei Januartagen in Bottrop geboren

Bottrop Im Vergleich war es damit recht ruhig zum Jahreswechsel im MHB-Kreißsaal. 2019 hatte es gleich vier Geburten am 1. Januar gegeben.

Im Vergleich zu früheren Jahren ging es im Kreißsaal des Marienhospitals in diesen ersten Januartagen recht ruhig zu. Ein Neujahrsbaby erblickte am 1. Januar dort das Licht der Welt. Zwei neue Erdenbürger folgten am 2. Januar - einer davon ist der kleine Marcel, der hier mit seiner Mama Ewelina Bednara zu sehen ist.

Im Essener Ausweis steht nun Bottrop als Geburtsort

Dabei ist er eigentlich gar kein Bottroper, obwohl er Bottrop bald als Geburtsort im Ausweis stehen hat. Seine Eltern kommen aus Essen und hatten sich aber für die Geburt im Marienhospital entschieden. Marcel war bei nach seiner Geburt 54 Zentimeter groß und hat 3425 Gramm gewogen. Seine Mutter freut sich, dass beide am Dienstag nach Hause dürfen, denn dort wartet auch schon Marcels großer Bruder (10 Jahre) und die übrige Familie.

Einschränkungen durch Corona

Über ein viertes Baby freuten sich MHB-Personal und die Familie dann am 3. Januar. Noch 2019 hatte es am Neujahrstag im MHB einen regelrechten Babyboom gegeben. Damals hatte es an dem Tag gleich vier Geburten gegeben. Aber auch sonst hat sich derzeit in Kreißsaal und Neugeborenenstation manches geändert, natürlich wegen der Corona-Pandemie. .

Beliebte Babygalerie liegt auf Eis

Auch die beliebte Babygalerie des MHB der Fotografin Ramona Rode wird zurzeit nicht aktualisiert. "Ich konnte zuletzt im Oktober ins Marienhospital kommen, seither ist das nicht mehr möglich und die Galerie liegt auf Eis", sagt die Fotografin.

