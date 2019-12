Bottrop. Damit an Emscher und Lippe alles ruhig läuft, ist die Betriebsüberwachungszentrale in Bottrop auch an Feiertagen im Einsatz. 800 Anlagen im Blick

Von Bottrop aus wird über Kläranlagen und Pumpwerke gewacht

Die Feiertage nahen und mit ihnen eine ruhigere Zeit. An Emscher und Lippe muss allerdings auch an Tagen der Ruhe und Besinnlichkeit alles im Fluss sein. Über 800 Anlagen wie Kläranlagen oder Pumpwerke von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) müssen nicht nur betrieben, sondern auch überwacht werden. Und wer macht das an den Feiertagen? Die BÜZ in Bottrop.

Die Betriebsüberwachungszentrale (eben BÜZ) ist 24 Stunden täglich und an 365 Tagen im Jahr besetzt. Sie hat von Bottrop aus das gesamte Emschergebiet von Holzwickede bis Duisburg/Dinslaken sowie das gesamte Lippegebiet von Hamm bis Wesel, von Dülmen bis Marl im Blick. Konkret überwacht die BÜZ von Bottrop aus ein 4145 Quadratkilometer großes Gebiet, dazu gehören unter anderem 59 Kläranlagen, 269 Regenwasserbehandlungsanlagen und 387 Pumpwerke.

Abwasserkanal Emscher ist ebenfalls angeschlossen

Die Betriebsüberwachungszentrale ist laut EGLV enorm wichtig, da der Großteil der Betriebsanlagen mittlerweile nicht ständig besetzt ist, sondern automatisch läuft. Ebenfalls angeschlossen ist der 35 Kilometer lange Abschnitt des neuen Abwasserkanals Emscher (AKE) zwischen Dortmund und Bottrop sowie seine bereits in Betrieb genommenen Pumpwerke in Gelsenkirchen und Bottrop.

„Im Störfall melden die Beschäftigten der BÜZ die entsprechenden Störungen an die zuständigen Betriebsbereiche weiter, damit diese behoben werden können. Über 120 rufbereite Kolleginnen und Kollegen sind im Notfall erreichbar“, sagt Patrick Stein. Der 31-Jährige ist der leitende Meister der BÜZ. Auf mehreren Bildschirmen beobachtet die BÜZ u.a. das Wetterradar, dazu werden ständig die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet. „Das Wetter müssen wir beobachten, um frühzeitig auf Starkregenereignisse und Hochwasser vorbereitet zu sein. Das optimiert unsere Arbeit ganz erheblich“, sagt Stein.

Neben der Betriebsüberwachung werden in der BÜZ übrigens auch das Bürgertelefon der Verbände betreut, Koordinierungsaufgaben bei Hochwasser- bzw. Starkregenereignissen und weitere übergeordnete, zentrale Aufgaben für das gesamte Emscher- und Lippe-Gebiet übernommen.

Apropos Bürgertelefon: Hier nehmen die Kollegen außerhalb der regulären Dienstzeiten die Anrufe der Bürger entgegen. Oftmals geht es dann um Meldungen über hohe Wasserstände, Verstopfungen etc. – doch es gab auch schon mal Skurriles: Eine junge Anruferin erzählte, ihre Zahnspange sei aus Versehen im Klo gelandet – und fragte, ob sie sie im Klärwerk abholen könnte. Die BÜZ hat davon abgeraten – auch das gehört zu ihren Aufgaben!