Beim deutschlandweit stattfindenden Tag der Archive mischt auch das Bottroper Stadtarchiv wieder kräftig mit. „Und das seit 2001, als dieser Aktionstag zum ersten Mal stattfand“, sagt Heike Biskup. Auch zu dieser Auflage des nicht nur für Historiker oder Archivare spannenden Tags, hat sich das Team um die Bottroper Stadtarchivarin wieder ein spannendes Programm einfallen lassen. „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ lautet das Thema am 7. März. Und dafür hat man an der Blumenstraße nicht nur im eigenen Bestand gesucht, sondern direkt zwei Fachleute eingeladen, die sich auf ganz spezielle Weise mit diesem Jahrhunderte alten Thema auseinandersetzen: Dr. Rainer Weiß und Reinhard Kamps vom „Briefmarkensammler-verein 1930“.

Erste Briefmarke von 1840 wird gezeigt

Denn: „Mit der Erfindung der Briefmarke 1840 in England wurde die - damals noch ausschlich schriftliche - Kommunikation erst langsam zum Massenphänomen“, so Rainer Weiß. Stolz präsentieren die Sammler ein Originalexemplar dieser ältesten „1 Penny“-Marke aus jenem Jahr mit dem Konterfei der damals noch blutjungen Königin Victoria. „Diese Leihgabe des Bottropers Odo Heitkamp wird natürlich auch gezeigt“, verspricht Sammler Reinhard Kamps. Und natürlich haben die Sammler Schönheiten aber auch Kuriositäten aus ihrem eigenen Bestand dabei. Eine Porzellanbriefmarke gefertigt in der berühmten Wiener Manufaktur Augarten oder, ebenfalls aus Österreich, eine Glasbriefmarke mit einem mittelalterlichen religiösen Motiv.

Reinhard Kamps (l.) und Dr. Rainer Weiß vom Briefmarkensammler-Verein gehen noch früher in die Kommunikationsgeschichte zurück. Sie zeigen in ihrem Vortrag nicht nur die erste Briefmarke der Welt von 1840, sondern auch Originalbriefe aus und nach Kirchhellen von 1811 und 1812 (r.). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die ältesten Exponate, die Weiß und Kamps aber für ihren hörens- wie sehenswerten Vortrag zeigen können, stammen aus der privaten Sammlung von Reinhard Kamps. Die vielleicht ältesten erhaltenen Briefe aus beziehungsweise nach Kirchhellen von 1811 und 1812. Um in ihren Besitz zu gelangen, musste Reinhard Kamps keine Auktion besuchen oder weltweite Kontakte spielen lassen. „Ich bekam Mitte der 1970er Jahre einen Tipp des damaligen WAZ-Lokalchefs Versteegen, dass man in Kirchhellen nach der Eingemeindung das Archiv auflöste“, so Kamps.

Älteste Briefe aus Kirchhellen

Und da habe man wohl keine Verwendung mehr für die Briefe des Freiherrn von Wenge auf Schloss Beck gehabt, schmunzelt der Sammler. „Heute unvorstellbar, damals war so etwas aber wohl an der Tagesordnung, nicht nur in Bottrop“, sagt Stadtarchivarin Heike Biskup. Vieles sei in dieser Zeit aber auch im Bottroper Stadtarchiv gelandet, manches kam nach Gladbeck aber auch ins Archiv des Vereins für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen, sagt Rainer Weiß, der sich selbst im Arbeitskreis Archiv des Vereins engagiert.

Aber archiveigene Exponate spielten an dem Aktionstag auch eine Rolle, sagt Mitarbeiterin Gaby Kühlkamp. Alte Telefonverzeichnisse des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als die Kommunikation langsam elektrisch wurde werden ebenso gezeigt, wie frühe Magnettonbänder, Disketten bis hin zum heute aktuellen Tablet. Höhepunkte dürften für viele aber vor allem die alten Bottrop-Filme sein. Dann wird zum Beispiel auch der Streifen „Bottrop - überraschend anders“ zu sehen sein.

Das komplette Programm

Das Programm zum Tag der Archive im Bottroper Stadtarchiv beginnt am Samstag, 7. März, um 11.30 Uhr mit einer Führung durch die Archivräume an der Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop, im Kulturzentrum.

Um 12 Uhr beginnt die historische Reise zu von den Anfängen des Post- und Briefmarkenwesens mit Dr. Rainer Weiß und Reinhard Kamps vom Bottroper „Briefmarkensammler Verein 1930“. Gezeigt werden dann die weltweit erste Briefmarke (Original) aber auch die ältesten erhaltenen Briefe von und nach Kirchhellen von 1811/12. Um 13.30 Uhr gibt es eine weitere Führung durchs Stadtarchiv und alte Filme werden gezeigt. Die Teilnahme ist kostenlos.