Vortrag: Hier kauften die Menschen in Bottrop-Ebel ein

Bottrop. Ebel hatte in der Zeit seit 1900 sieben Lebensmittelgeschäfte. Über die Geschichte der Nahversorgung informiert der Hobbyhistoriker Helmut Brus.

Welche Versorgungseinrichtungen gab es früher im Stadtteil Ebel? Darüber informiert der in Ebel geborene Hobbyhistoriker Helmut Brus in einem Vortrag im Matthiashaus am Freitag, 28. Februar.

Ebel entstand als Arbeiterkolonie für die Zeche Prosper I in den Jahren 1899 und 1900. Bauherr war die „Arenberg’sche Actien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb“, der Besitzerin aller Prosper-Zechen von 1856 bis 1922. Brus hat auf Wunsch der Vorsitzenden des Fördervereins Ebel und Bottroper Ratsfrau, Gabriele Sobetzko, eine Recherche zu den Geschäftsaktivitäten in Ebel seit der Zeit ihrer Errichtung vor 120 Jahren durchgeführt.

Details aus der Geschichte der Nahversorgung

Herausgekommen ist ein Vortrag, in dem über Gaststätten, Trinkhallen, Geschäfte, medizinische Angebote, Handwerk, Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen und Industrie in Ebel berichtet wird, von denen es seit Fertigstellung der „Prosperkolonie“ im Jahre 1900 über 60 Angebote gab. Helmut Brus wird detailliert die Geschichte der Lokalversorgung der Bergleute der Zeche Prosper I beleuchten, die für den Alltag in der Bergarbeitersiedlung Ebel lebenswichtig war. In der Zeit seit 1900 gab es in Ebel vier Gaststätten, fünf Trinkhallen, sieben Lebensmittelgeschäfte, vier Metzger, je drei Bäcker, Friseure, Schneider, Schuster, drei Industrieunternehmen sowie 17 öffentliche Einrichtungen. Heute dagegen beklagen viele Bürger die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten.

tos von früher und heute

Brus zeigt dabei auch aktuelle Fotos der ehemaligen Standorte, so dass auch jüngere Zuhörer erfahren können, wo sich diese früher befanden. Die Fotos und Dokumente des Vortrags stammen vor allem aus den Archiven der Stadt Bottrop, der Stadt Essen und des Kultur-Historischen Vereins Borbeck. Bekanntlich gehörte Ebel bis 1915 zur Gemeinde Borbeck, dann bis 1929 zu Essen und erst seit der Umgemeindung 1929 als jüngster Stadtteil zu Bottrop.

Der Vortrag findet statt am Freitag, 28. Februar, im Matthiashaus, Hafenstraße 78a. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.