Warum eine Bottroper Firma bei der Stadt nicht putzt

Schulen und Kindergärten in Bottrop sind nicht sauber genug. Daniel Siebe wundern die Klagen von Eltern und Parteisprechern nicht. Es könne ja gar nicht viel anders sein, stellt der geschäftsführende Gesellschafter der gleichnamigen Gebäudereinigungsfirma fest. „Solange für Städte bei der Vergabe von Reinigungsaufträgen vor allem der niedrigste Preis zählt, werden die Unternehmen gezwungen, sich gegenseitig zu unterbieten“, vermutet der Kirchhellener. „Darunter leidet zwangsläufig die Qualität der Reinigung“, betont er.

Denn der Anbieter mit dem niedrigesten Preis sei förmlich gezwungen, den Beschäftigten so exorbitant große Reinigungsflächen vorzugeben, dass ein passabler Qualitätsstandard gar nicht realistisch sei. In der Verantwortung dafür sieht der Unternehmer die Vergabestellen der Städte, auch wenn er einräumt, dass diese wegen ihrer eigenen Vorgaben keine großen Spielräume hätten. Ab einem bestimmten Auftragsvolumen müssten sie ihre Aufträge bundesweit oder auf europäischer Ebene ausschreiben. Mittelständische Firmen aus der Stadt oder der Region hätten da kaum eine Chance.

Die Stadt hat die letzten großen Aufträge europaweit ausgeschrieben

Für die Stadt Bottrop ist der niedrigste Preis allerdings nicht allein ausschlaggebend. Die Stadt habe die letzten großen Reinigungsaufträge europaweit ausgeschrieben. Um neun Objekte ging es dabei insgesamt, bestätigt Heinz Luerweg. „Der niedrigste Preis ist dabei zu 40 Prozent ausschlaggebend“, erklärt der zuständige Abteilungsleitung im städtischen Immobilienressort. Zu gut 30 Prozent sei auch maßgebend, wie viel Zeit sich die Firmen für die Reinigung nehmen, und zwar: je mehr um so besser. „Daraus lassen sich ja Rückschlüsse auf die Qualität der Reinigung ziehen. Die zu reinigende Fläche steht ja fest“, erklärt der Abteilungsleiter. Auch Arbeitsabläufe, die Einweisung des Reinigungspersonals und die Wahl der Reinigungsmittel spielen eine Rolle.

Um zwei größere Aufträge der Stadt hat sich die Firma Siebe schon einmal beworben. „Wir haben dabei mit wirklich sehr spitzem Bleistift kalkuliert und auch die Flächenleistung bis an die Grenze ausgereizt, doch wir haben dann gehört, dass unsere Angebote zahlreiche große Unternehmen noch unterboten haben“, berichtet Daniel Siebe. „Außerdem bedeutet das jedes Mal, dass Sie einen Riesenverwaltungsakt zu bewerkstelligen haben, öffentliche Aufträge sind für den Mittelstand daher kaum interessant“, meint der Unternehmer.

Ein städtischer Reinigungsdienst ist so oder so teurer

Unternehmer Daniel Siebe - hier beim Putzen der Kabine des VfB Kirchhellen. Foto: Winfried Labus / FUNKE Foto Services

Ein städtischer Reinigungsdienst allerdings sei so oder so teurer, als Privatfirmen mit der Reinigung zu beauftragen. „Anstatt Steuergelder zur Prüfung einer Umstellung zu verschwenden, die im Anschluss deutlich mehr kosten wird, als weiterhin Dienstleistungen über externe einzukaufen, wäre ein Vergabeverfahren nach Maßgabe realistischer Flächenleistungen und fairen Preisen die wahrscheinlich mit Abstand kostengünstigere Alternative“, meint der Unternehmer. Siebe zahlt Tariflöhne. Große Reinigungsunternehmen könnten die Tariflöhne unterbieten, indem sie sich das Personal für einen Auftrag von einer Tochterfirma ausleihen, sieht der Unternehmer einen Wettbewerbsnachteil für kleinere Firmen. „Für die ausgeliehenen Reinigungskräfte zahlen die Firmen dann niedrigere Löhne“, kritisiert er.

Die Bottroper Stadtverwaltung lasse solche Tricks aber nicht zu, macht Abteilungsleiter Heinz Luerweg klar. „Alle Anbieter müssen Tariflöhne zahlen“, betont er. Dazu kommen Zuschläge bei Arbeiten außerhalb der üblichen Zeiten. „Das gilt für alle“, bekräftigt Luerweg. Außerdem gebe es für die Putzleistungen branchenbekannte Richtgrößen. Danach sollen die Reinigungskräfte bei der Stadt zum Beispiel in Duschräumen oder Toiletten im Schnitt 100 Quadratmeter pro Stunde säubern und in großen Fluren maximal 430 Quadratmeter schaffen. Die Obergrenze bei den Toiletten liegt bei 120 und für Flure bei 650 Quadratmetern.

Je älter eine Putzfrau ist, um so schwerer fällt ihr der Job

Die nach der schrittweisen Privatisierung, die vor mehr als zwei Jahrzehnten begann, noch übrig gebliebenen städtischen Reinigungskräfte haben übrigens ein geringeres Pensum als die Mitarbeiterinnen privater Auftragnehmer bei der Stadt. „Das ist ja kein einfacher Job“, betont Heinz Luerweg. Je älter eine Putzfrau sei, um so schwerer falle ihr, das Ganze auch zu schaffen, deutet er die Gründe an. Außerdem weist der Abteilungsleiter darauf hin, dass es weniger eine Frage von städtischen oder privaten Reinigungsdiensten sei, ob eine Schule oder Kita sauberer wirke als die andere. Oft liege das einfach auch daran, wo das Gebäude liege und was mit den Füßen von draußen hineingetragen werde.

Einer der Gründe für die Einleitung der Privatisierung der Reinigungsdienste bei der Stadt war übrigens folgender, ist zu hören: Schulen und Kindergärten in Bottrop waren nicht sauber genug.

FDP-Chef Mersch macht Stadt für schlechte Reinigung verantwortlich

FDP-Vorsitzender Andreas Mersch (rechts), hier mit Schulstaatssekretär Mathias Richter Foto: Heinrich Jung / Funke Foto

FDP-Vorsitzender Andreas Mersch sieht die Verantwortung für die schlechte Reinigung in Schulen und Kindergärten daher so oder so bei der Stadt. Falls die von der Stadt beauftragten Unternehmen die Reinigung nicht ordentlich erledigten, sei es doch Sache der Verwaltung, dies unverzüglich abzustellen und dafür zu sorgen, dass die Auftragnehmer ihre Verträge auch einhalten. „Wenn es seit Jahren über die Qualität Beschwerden gibt, ohne dass hier etwas geschieht, so ist das doch der eigentliche Skandal“, meint der FDP-Vorsitzende.

Es sei jedenfalls unsäglich, pauschal Unternehmern zu unterstellen, Lohndumping zu betreiben, kritisiert der FDP-Chef vor allem die Vertretern von Linken und DKP. „Ich will gar nicht ausschließen, dass es durchaus vereinzelt solche Unternehmen gibt. Aber das ist zum Glück ja nicht die Regel. Und niemand hat verboten, entsprechende Sozialstandards in den Ausschreibungen zu platzieren“, meint der Liberale. Mersch: „Hier jetzt nach sozialistischem Vorbild eine Verstaatlichung der Reinigungsarbeiten zu fordern und der Stadt neue Ausgaben in Millionenhöhe aufzuzwingen, lässt sich wohl nur mit ideologischen Motiven und weniger mit Sachverstand erklären“.