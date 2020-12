Wege zur Krippe in Bottrop

Bottrop Keine Gottesdienste , doch die Kirchen sind geöffnet. Zur ganz persönlichen Betrachtung oder einem Familienspaziergang

Wer jetzt die Kirchen der Stadt besucht, findet nahezu nichts verändert. Kerzen brennen, Tannenbaum und vor allem die Krippe stehen am gewohnten Platz, als ob es Corona nicht gäbe. Nur Gottesdienstbesuche sind an diesem Weihnachten nicht möglich. Geöffnet sind die meisten Kirchen dennoch. Persönliches Innehalten, ein Blick auf die vielen verschiedenen Darstellungen des Weihnachtsgeschehens sind möglich.

Auch die Kulturkirche am Rande der Innenstadt hat an beiden Festtagen nachmittags geöffnet, obwohl sie keiner Gemeinde mehr dient. Mehr Weihnachten geht kaum: Prallvoll präsentiert sich der ehemalige Altarraum. Gleich drei Krippendarstellungen breiten sich aus unter funkelnden Christbäumen, alle üppig behängt mit handfertigten Glaskugeln. Auch eine der Krippen zeigt die heilige Familie kunstvoll gestaltet in Glas. Beinahe lebensgroß ist das aufklappbare Bleiglas-Triptychon des Künstlers Peter Stommel. Daneben ein großer Weihnachtsmann samt Schlitten und eine nostalgische, fahrbereite Modelleisenbahn, deren Dampfloks sich den Weg durch eine verschneite Winterlandschaft bahnen.

Weihnachtswunderland

Wer jetzt denkt, mehr geht nicht, wird eines Besseren belehrt. Eine Krippenszenen mit bunten Tonfiguren der Bottroper Keramikkünstlerin Uschi Gutsch füllt die rechte Seite des hohen Chorraums, bevor der Weg in die ehemalige Werktagskapelle führt. Dort steht die alte Gemeindekrippe von Heilig Kreuz, geschaffen vor vielen Jahrzehnten von dem bekannten Künstler Johannes Fischedick . Die haben wir kürzlich neu einkleiden lassen von der Bottroperin Helga Lussu", sagt Dirk Helmke vom Förderverein. Dieses Weihnachtswunderland ist am 25. und 26. Dezember von 15.30 bis 17 Uhr zu bestaunen.

In der Kinderkirche St. Peter warten bereits Petra Eberhard und Roberto Giavarra an den Krippen. Dort gibt es natürlich eine echte Kinderkrippe direkt vor dem Altar. "Die so genannten Egli-Figuren wurden in den 60er Jahren speziell für Kinder in der Schweiz erfunden und von Doris Egli weiter entwickelt", erzählt Petra Eberhard. In der Kirche gibt es einen ganzen Fundus dieser mit Stoff bekleideten Figuren und schweren Standfüßen und beweglichen Daumen. Die Kinder spielen damit das ganze Jahr über biblische Geschichten nach. Aber die Weihnachtsgeschichte ist natürlich die bekannteste von allen.

Tochter stand Pate für Jesuskind

Auch in St. Peter ist die alte Gemeindekrippe aufgebaut - zumindest große Teile dieser ehemaligen Krippenlandschaft mit Stadtkulisse. Sogar der Tetraeder ist auf den Tafeln, die wie ein Bühnenbild wirken, zu sehen. "Die hat ein ehemaliger Kaplan gemalt" sagt Roberto Giavarra. Die Figuren stammen von einem Holzwerkmeister aus den 50er Jahren. "Das Jesuskind hat er nach dem Gesicht seiner damals neugeborenen Tochter gefertigt", so Giavarra weiter. Die Kinderkirche St. Peter, Scharnhölzstraße 291, ist am 24. Dezember von 14 bis 18 Uhr sowie am 1. u.2. Weihnachtstag, am 27.Dezember und 1. Januar von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Eine ganz traditionelle romantische Landschaftskrippe steht in der Kirche St. Michael an der Glückaufstraße. Dort riecht es bereits nach frischen Tannen und echtem Moos, das die bestimmt zehn Quadratmeter große Szenerie umgibt. "Die Figuren sind rund 70 Jahre alt und stammen aus einer Bonner Schnitzwerkstatt", weiß Günter Poppek. Er hat zusammen mit seiner Frau Gisela und einer ganzen Reihe von erwachsenen Messdienern den Aufbau, der mehrere Tage in Anspruch nimmt, in der Hand. Echtes Stroh stammt von hiesigen Bauern. Den Stall hat er selbst gezimmert. Der Engel über dem Stall ist das älteste Stück. "Auf einem Flügel ist die Jahreszahl 1871 eingeschnitzt, der müsste also noch aus der alten Herz-Jesu-Pfarrei stammen, aus der St. Michael hervorging", vermutet Günter Poppek. Und auch dort gibt es wieder eine Besonderheit: In St. Michael hat das Jesuskind einen Zwillingsbruder.

Ein Zwillingsbruder von Jesus

Nein, man möchte in der schönen denkmalgeschützten Kirche nicht die Theologie zum Einsturz bringen. "Die Jesusfigur war vor Jahren beschädigt, man hat sie nachschnitzen lassen und später das Original doch wie repariert." Nun lehnt der erste Jesus als kleiner Junge gekleidet an einer Holzkarre mit Stroh. Nur ist er dem Kind in der Krippe wie aus dem Gesicht geschnitten. St. Michael ist an Heiligabend von 15 bis 17 Uhr, am 25., 26. 27. Dezember sowie an Neujahr von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr Infos zu den Kirchen: www.joseph-bottrop.de oder www.st-cyriakus.jimdo.com