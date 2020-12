Wie Bottroper Promis ihr Weihnachtsfest verbringen

Bottrop Meistens kommt nur die Kernfamilie zusammen. Mancher Bottroper Promi vermisst die Kirche. Doch es entsteht auch Freiraum für anderes

Die Pandemie verändert das Weihnachtsfest, auch bei den Bottropern, die häufiger in der Zeitung, im Funk und im Fernsehen erscheinen. Die WAZ-Redaktion hat bei einigen lokalen Promis nachgefragt, wie sie ihr Fest gestalten.

Beim Kabarettisten im Fast-Ruhestand, Ludger Stratmann, kann die große Familie nicht wie gewohnt zum Gänse-Essen zusammenkommen. Einen Teil seiner Freizeit will der „Doktor“ diesmal sonntags in den leeren Städten verbringen, „die ich sonst nach Auftritten nur nachts gesehen habe“. Bislang waren Xanten, Wesel und Dülmen die Ziele.

Entspannter als sonst zwischen den Jahren

Die Familie des Kabarettisten Benjamin Eisenberg ist „klein genug“, um gemeinsam wie sonst auch feiern zu können. Er vermisst den gewohnten Gottesdienst und die Heiligabendfeier für einsame Menschen in der Martinskirche, für die der ehemalige Zivildienstleistende in den letzten Jahren weiterhin das Essen gefahren hat. Eisenberg vermutet, dass die Zeit zwischen den Jahren entspannter als sonst verläuft.

Wo trifft man Zweitliga-Rekordspieler Willi Landgraf kurz vor Weihnachten an? Natürlich auf dem Sportplatz. Der U15-Nachwuchstrainer des FC Schalke 04 kontrolliert beim Laktattest die individuellen Trainingspläne seiner Schützlinge. Über den Verein wird er zwar regelmäßig Schnelltests unterzogen, aber das Weihnachtsfest wird auch für ihn anders verlaufen als gewohnt, schließlich müsse man Rücksicht auf die ältere Mutter nehmen. Als besonderes Weihnachtserlebnis hat er sich den größten Tannenbaum gekauft, den er transportieren konnte, um dem Jahr doch noch etwas Positives abzugewinnen.

Auf Distanz zur Hauptstadt

Der Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes feiert Weihnachten im engsten Familienkreis, der auch noch auf zwei Tage verteilt werden muss, um die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Zwischen den Feiertagen ist der SPD-Politiker nicht in Berlin wie in den Jahren zuvor. Denn auch in der Hauptstadt geht man auf Distanz mit viel Home Office. „Politik findet oft nur noch im Internet statt", sagt Gerdes.

Die Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Anette Bunse versteht das Weihnachtslied „Stille Nacht“ diesmal neu und ist zugleich froh, dass es keine einsame Nacht wird und sie "an Weihnachten nicht allein unter dem Baum sitzen muss“. Ihre Kinder werden dabei sein. Anette Bunse vermisst allerdings den gewohnten Gottesdienst. In diesem Jahr habe es wenigstens keine Last-Minute-Einkaufshektik gegeben, sagt die Politikerin. Sie habe sogar erstmals etwas online bestellt.

Die schwere Zeit der Musikschaffenden

Die Musikschaffenden in unserer Stadt haben es zurzeit besonders schwer. Die Leiterin des All Woman Chores, Ruth Miketta, vermisst ihre Auftritte. Zwar laufe vieles online, aber es fehlten die „Begegnungen mit den Menschen“. Das Weihnachtsfest wird sie mit Ehemann Manfred „Many“ und Sohn Luca verbringen, während "die anderen Familienzweige für sich feiern“.

Die Kirchenmusikerin Elisabeth Otzisk ist normalerweise in der Weihnachtszeit an rund zehn Gottesdiensten als Organistin, Chorleiterin oder Sängerin beteiligt. In diesen Jahr sind es nur wenige Online-Veranstaltungen. Übers Netz oder telefonisch finden auch die weihnachtlichen Begegnungen mit Freunden und Bekannten statt, nur die Kernfamilie feiert zusammen. Die Sopranistin bekennt sich als „Weihnachtsjunkie“, der in diesem Jahr die mit einen Sammelsurium „bunt und fröhlich“ geschmückte Wohnung in Ruhe genießen kann.

Schlagersängerin Ina Colada ist frisch verliebt

Ina Colada, Schlagersängerin aus Kirchhellen, verbringt das Fest ebenfalls in kleinem Kreis. Sie sei „frisch verliebt“, habe zwar kein Geld mehr, aber immerhin Zeit für die Liebe. In der auftrittsfreien Pause habe sie endlich Gelegenheit gefunden, sich einen neuen Mann zu suchen, verkündete die Mallorca-Sängerin.

Wünsche für das neue Jahr

Was sich die örtlichen Prosmis für das neue Jahr wünschen, sind einheitlich natürlich Gesundheit, die Beendigung der Pandemie und die Rückkehr zur Normalität. Darüber hinaus möchte Michael Gerdes mal wieder richtig feiern, was gerne auch karnevalistische ausfallen darf. Anette Bunse wünscht sich, dass junge Menschen wieder Pläne machen und umsetzen können. Willi Landgraf möchte ohne „diese Gedanken" wieder in die Stadt gehen und wünscht, dass seine "Jungs wieder in den Sportrhythmus" finden. Benjamin Eisenberg möchte sich mal wieder unproblematisch auf ein Bier treffen. Und die Künstler wünschen sich vor allem, dass "die Musik wieder anläuft", gemeinsam musiziert und gelacht werden kann und sie „endlich wieder arbeiten können“.