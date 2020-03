So wie am „Currywood“ an der Gladbecker Straße sieht es an vielen (Schnell-)Restaurants, Gaststätten und Imbissbuden in der Stadt aus. Kunden stehen draußen in Abstand zueinander, geben an der Eingangstür die Bestellung auf und warten an der frischen Luft, bis das Essen kommt.

In den Läden bleiben die Plätze für die Gäste leer. „Wir dürfen die Leute nicht in den Laden lassen, aber sie sind sehr verständnisvoll“, sagt Marc Kress. Er ist Verpächter des Currywood. Die letzte Woche sei ziemlich chaotisch gewesen. Mit dieser Einschätzung der Lage steht er vermutlich nicht alleine da. Viele Bottroper Gastronomen mussten sich beinahe täglich auf immer wieder neue Veränderungen einstellen. So auch das Currywood. „Wir machen das, was möglich ist“, sagt Kress. Der Currywurst-Imbiss existiert seit zwei Jahren und hat in diesen schweren Zeiten eigens einen Lieferdienst aus der Taufe gehoben - wie zahlreiche andere Restaurants und Imbissstuben, um die Verluste etwas einzudämmen.

Die Corona-Krise macht sich in der Kasse bemerkbar

Seit Montag vergangener Woche sind die Belieferung und zusätzlich der Außer-Haus-Verkauf wieder erlaubt. Für die Überbringung der Speisen beim Kunden hat das Currywood besondere hygienische Vorkehrungen getroffen. Neben der Box aus Styropor gehören Handschuhe und Mundschutz für den Auslieferungsfahrer zur Grundausstattung. Die Selbstabholer bekommen die Tüte am Eingang überreicht. Mitarbeiter des Currywood haben dafür Handschuhe angezogen. Der Verzehr der Speisen in einem Umkreis von 50 Metern des Gastrobetriebs ist untersagt. Die Corona-Krise macht sich in der Kasse bemerkbar. Der einst beliebte Mittagstisch wird laut Marc Kress nicht mehr so stark angenommen.

Auf der Facebook-Seite „Bottrop liefert“ (www.facebook.com/bottropliefert) werden Lieferdienste, Drive In- und Abhol-Angebote in einer Liste fortlaufend aktualisiert. Auch Lieferdienst „Louise“ ist eine Alternative.

