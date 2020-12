Zwei Bottroper bei Unfall verletzt: Auto prallt gegen Baum

Bottrop Zwei 18-jährige Bottroper sind am frühen Sonntagmorgen an der Osterfelder Straße verletzt worden. Ihr Auto prallte gegen einen Baum.

Ein 18-Jähriger Autofahrer hat gegen 1.30 Uhr am Sonntag nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache schleuderte der Wagen

auf der Osterfelder Straße, in einer Linkskurve in Höhe Im Quellenbusch,

zunächst mit dem Fahrzeugheck gegen einen Betonmasten und anschließend gegen

einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer aus Bottrop

verletzten sich bei dem Unfall. Sie wurden in ein Krankenhaus

transportiert.

Bei dem Unfall entstand 40.000 Euro Sachschaden. Das Auto war stark beschädigt

und nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug und der Führerschein des 18-Jährigen

wurden sichergestellt. Die Osterfelder Straße musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt

werden.