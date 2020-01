Als nächstes Stück haben sich die Blasmusiker einen österreichischen Traditionsmarsch vorgenommen. Dirigent Uwe Krause stimmt das Publikum ein: „Das ist kein klassischer deutscher Marsch, wie man ihn kennt. Zwischendurch wird er etwas langsamer oder schneller.“

Die Musikanten setzen an. Die Kesselpauke gibt den Takt vor, und das Publikum klatscht mit. Dann kommt der angekündigte langsame Teil, das Publikum verliert den Rhythmus. Der Dirigent dreht sich um und klatscht dem Publikum den Takt vor. Die Zuschauer müssen lachen und kommen dann wieder rein ins Stück.

Am Sonntagnachmittag fand zum elften Mal das traditionelle Neujahrskonzert der Kirchhellener Blasmusik und der Blaskapelle Grafenwald im Brauhaus Kirchhellen statt. Mehr als 60 Musiker faszinierten die Zuschauer mit traditionellen Märschen, aber auch anderer Musik.

Zwei neue Kesselpauken setzten die Blasmusikfreunde Kirchhellen in ihrem Neujahrskonzert ein. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Dieses Jahr erhielten die Kapellen ein Geschenk. Volksbank und Sparkasse hatten den Blasmusikanten zwei Kesselpauken übergeben. Das neue Instrument wurde gleich ins erste Stück eingebaut. In dem über 200 Jahre alten Reitermarsch gaben nagelneue Pauken den Ton an.

Die Orchester boten dem Publikum Walzer, Polkas und Filmmusiken

Nicht nur Märsche wurden an diesem musikalischen Nachmittag gespielt. Die Orchester boten dem Publikum Walzer, Polkas und Filmmusiken. Die Kirchhellener Blasmusik eröffnete das Konzert und sorgte mit einem Stück aus einem James-Bond-Streifen für Gänsehautmomente beim Publikum. Beeindruckend auch das Trompetensolo von Karl-Heinz Koppers, der während des Stücks sein Instrument wechselte.

Die Blaskapelle Grafenwald hatte sich an den „Tanz der Vampire“ aus dem gleichnamigen Musical gewagt, dessen anspruchsvolle Notierung auch der Leiter der Gruppe noch einmal unterstrich. Für diese und weitere Darbietungen gab es kräftigen Beifall. Im großen Finale spielten beide Orchester weitere fünf Stücke und stellten einmal mehr ihr Fähigkeit unter Beweis, für beste Stimmung sorgen zu können.

Dirigent kündigt Auftritt auf dem Schützenfest in Kirchhellen an

Als Schirmherr der Veranstaltung war auch Oberbürgermeister Bernd Tischler gekommen. Der Abend stand unter dem Thema „Musik bringt Freu(n)de“, und dieses Motto wurde mit Leben gefüllt. Grund genug für die Besucher, sich auf kommende Konzerte zu freuen. Dirigent Uwe Krause kündigte bereits an, dass beide Orchester in ihrer großen Besetzung auch auf dem Schützenfest in Kirchhellen spielen werden.