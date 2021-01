Zwischen Bottrop und Duisburg fährt der Bus statt der Bahn

Der RE 44 - hier am Bahnhof in Moers - fällt vom 22. bis 24 Januar auf der Strecke zwischen Bottrop und Duisburg aus. Stattdessen werden Busse eingesetzt.

Bottrop. Wegen Gleisbauarbeiten muss die Nordwestbahn Busse anstatt ihrer Züge einsetzen. Vom 22. bis 24 Januar gibt's daher Einschränkungen für Fahrgäste

Fahrgäste der Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Bottrop und Duisburg müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Weil die DB Netz AG an den Gleisen arbeitet kommt es vom 22 bis 24 Januar zu Zugausfällen zwischen Bottrop Hbf und Duisburg Hbf. Die Nordwestbahn richtet an dem Wochenende einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Am Freitag, 22. Januar, seien nur wenige Züge in den Tagesrandlagen betroffen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Januar, kommt es jedoch zu ganztägigen Zugausfällen.

Zwischen Bottrop und Duisburg sind auch Stopps in Oberhausen

Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Duisburg Hbf jeweils zur Minute 18 und somit 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Bottrop Hbf wird zur Minute 11 erreicht und somit 46 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Vom Bottroper Hauptbahnhof aus fahren die Busse jeweils zur Minute 47 los und somit 46 Minuten früher als der reguläre Zug. Duisburg Hbf wird zur Minute 40 erreicht und somit 13 Minuten früher.

Die Haltestelle des Busse am Duisburger Hauptbahnhof ist an der Haltestelle "Neudorfer Straße", in Bottrop an der Haltestelle "Bottrop Bahnhof". Außerdem halten die Busse am Bahnhof Vonderort, am Bahnhof Osterfeld Süd sowie am Bussteig 10 am Duisburger Hauptbahnhof.

Ersatzfahrplan ist auch online abrufbar

Der Ersatzfahrplan ist auch unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161.

