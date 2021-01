Breckerfeld: Fahrten nach Wipperfürth sind jetzt verboten

Breckerfeld Weil im Oberbergischen Kreis die Corona-Inzidenz höher als 200 ist, dürfen Breckerfelder nur noch 15 Kilometer in den Kreis fahren,

Weil im Oberbergischen Kreis, der im Süden an Breckerfeld grenzt, die Corona-Inzidenz über einem Wert von 200 liegt, dürfen jetzt auch Breckerfelder nur noch sehr eingeschränkt in den Kreis hineinfahren. Ab der Stadtgrenze, die oberhalb der Ennepetalsperre im Süden der Hansestadt verläuft, gilt ein Radius von 15 Kilometern.

Innerhalb dieses Radius liegen zwar noch weite Teile von Radevormwald, Wipperfürth aber beispielsweise liegt außerhalb des Gebiets.

Neue Regionalverordnung des Landes

Die Regelungen gehen zurück auf eine Corona-Regionalverordnung, die das Land Nordrhein-Westfalen am Montag erlassen hat. Darin wird zunächst die umgekehrte Richtung festgelegt: Das bedeutet, dass die Bewohner eines Corona-Hotspots ihren Kreis bzw. die kreisfreie Stadt, in der sie leben, zwar verlassen dürfen, dabei einen Radius von 15 Kilometern nicht überschreiten dürfen.

Wörtlich heißt es dazu in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums NRW: „Gemäß der Regionalverordnung dürfen sich Bürger aus den benannten kreisfreien Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von nachhaltig über 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und diffusem Infektionsgeschehen nur noch innerhalb des Kreises bzw. kreisfreien Stadtgebietes ohne Einschränkung bewegen. Über die Grenze des eigenen Kreises bzw. der eigenen kreisfreien Stadt hinaus ist der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den eigenen Wohnort (politische Gemeinde) begrenzt. Ziel der räumlichen Beschränkungen ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen und nicht in andere Gemeinden zu ,exportieren‘”.

Kreise und Kommunen in Corona-Verordnung aufgeführt

Die Regelungen gelten nur für die Kommunen, die nach der Prüfung des Infektionsgeschehens ausdrücklich in der Verordnung aufgeführt sind. Die Regionalverordnung wird dementsprechend regelmäßig angepasst werden.

Ausnahmen gelten nur für Fahrten zur Arbeit, enge Familienbesuche, Aufsuchen von Pflege- und Gesundheitsreinrichtungen etc. Ordnungswidrigkeiten wiederum, so ist es in der Regionalverordnung aufgeführt, können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro bestraft werden.