Bootsfahrer finden toten Schäferhund im Rhein-Herne-Kanal

Castrop-Rauxel. Passanten fanden am Grund des Rhein-Herne-Kanals einen toten Hund. Der Kadaver war mit Steinen beschwert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Grausiger Fund im Rhein-Herne-Kanal. Am Dienstagabend fanden Passanten in Castrop-Rauxel einen toten Hund im Kanal und brachten diesen mit ihrem Boot an Land. Wie die Polizei nun berichtet, war der Hundekadaver mit Steinen beschwert worden. Die Steine lagen in einer Tasche, die an der Leine des Brustgeschirrs befestigt war.

Bei dem Hund handelt es sich nach ersten Einschätzungen um einen männlichen Schäferhund(-mix). Der Rüde hat laut Polizeibericht eine Verletzung an der Nase. Das Tier trug ein rot-schwarzes Brustgeschirr, an den Außenseiten sind Patches angebracht auf denen "BALLJUNKIE" und "WACHHUND" steht.

Toter Hund im Rhein-Herne-Kanal: Polizei sucht Besitzer

Die geflochtene Leine ist braun-weiß und die an dem Geschirr befestigte Plastiktragetasche weiß-pink und hat weitere Muster aufgedruckt, die nicht näher zu identifizieren sind. Die Henkel (zwei lang, zwei kurz) sind pink und grün.

Die genauen Hintergründe der Tat sind unklar. Daher sucht die Polizei Zeugen, die am Rhein-Herne-Kanal im Bereich Ringelrodtweg etwas beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise geben können. Weiterhin werden die Besitzer des Hundes gesucht. Da das Tier nicht tätowiert oder gechipt ist, konnte die Polizei den Hund noch keinem Besitzer zuordnen.

Hinweise nimmt die Polizei im Kreis Recklinghausen unter der kostenfreien Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

