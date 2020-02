Dinslaken. In der Tanzschule „Hubertus“ bewegten sich 100 Mädchen und einige Jungen in tollen Kostümen. Der Besuch der Eisprinzessin begeisterte besonders.

100 Prinzessinnen tanzen im Ballhaus Hubertus in Dinslaken

Ein Meer aus Prinzessinnenkleidern in den unterschiedlichsten Farben ist auf der Tanzfläche im Ballhaus Hubertus in Dinslaken auf dem ersten Prinzessinnenball zu sehen.

Um die 100 „Prinzessinnen“ zwischen drei und sieben Jahren nehmen an dem Event der Tanzschule Rautenberg teil. Auch ein paar kleine „Prinzen“ sind vor Ort.

Einlaufen über roten Teppich

Um 15 Uhr beginnt das Programm: Zunächst werden die Kinder von zwei Tanzlehrern begrüßt. Sie, das sind an diesem Tag „Prinzessin Jasmin“ und „Prinz Niklas“, führen die Prinzessinnen durch den Nachmittag. Die Mädchen drehen sich in ihren Kleidern, damit diese schön schwingen. Anschließend versammeln sich die Kinder am Eingang des Ballhauses. Ihr Name wird verkündet und sie laufen den roten Teppich entlang durch einen Torbogen aus weißen und pinken Luftballons auf die Tanzfläche. Die Eltern stehen um die Tanzfläche herum, haben ihre Handys gezückt, machen Fotos und Videos. Das Team der Tanzschule animiert zum Applaus beim Einlaufen der Prinzessinnen.

Glitzer, Schleifen, Samt und Puffärmel: Jedes Kleid ist einzigartig. Das gibt es die klassischen rosa Kleider, aber auch violette Kostüme oder grüne Kleider, die an eine Feenprinzessin erinnern. Die Haare der Mädchen sind elegant hochgesteckt und geflochten oder wallen lang gelockt über den Rücken. Und auch die Krönchen fehlen natürlich nicht.

Einfluss der bekannten Disney-Prinzessinnen ist zu erkennen

Der Einfluss der bekannten Disney-Prinzessinnen auf die Kostümwahl der Kinder ist deutlich zu erkennen. Blaue Kleider wie die von „Anna“ und „Elsa“ aus „die Eiskönigin“, gelbe Kleider wie das von „Belle“ aus dem Film „die Schöne und das Biest“ und auch „Schneewittchen“ sind auf der Tanzfläche zu entdecken. „Es sind immer mehr blaue Kleider zu stehen, statt des typischen Rosa“, sagt auch Oliver Rautenberg, einer der Inhaber der Tanzschule Rautenberg und ein Organisator der Veranstaltung.

Während die Kinder eine gute Stunde lang verschiedene Tänze tanzen, unterhalten sich die Eltern, trinken etwas oder kümmern sich um die jüngeren Geschwister. Die Prinzessinnen tanzen Hip-Hop, singen zu einem Lied aus einem „Bibi und Tina“-Film englische Texte mit und toben herum. Um kurz vor vier Uhr verschwindet „Prinz Niklas“ und taucht wenig später in Begleitung einer Eisprinzessin wieder auf. Die Kinder begrüßen sie freudig.

Auch die Eisprinzessin ist da

„Da ist Elsa!“, rufen viele der Kinder. Sie umringen die Eisprinzessin und es bedarf dem organisatorischen Geschick der Tanzlehrer, um die Kinder schließlich in zwei Gruppen aufzuteilen. Die eine Gruppe bedient sich zunächst an der Candybar für den Zuckerschub zwischendurch und kann sich außerdem beim Kinderschminken aufhübschen lassen. Die andere Gruppe beginnt mit einem Foto mit der Eisprinzessin.

Anschließend werden die Stationen getauscht, damit jedes Kind ein Foto und ein Autogramm erhält. Die Kinder begrüßen die Eisprinzessin mit freudestrahlenden Augen, manche sind etwas schüchtern. Sobald sie auf dem Schoß der Eisprinzessin Platz nehmen, die einen silbernen Thron hat, lächeln sie alle breit und freudig in die Kamera ihrer Eltern und nehmen ein personalisiertes Autogramm mit nach Hause.

>> „PRINZESSINNENBALL“ GIBT ES AN ANDEREM STANDORT SCHON

Einen „Prinzessinnenball“ veranstaltet die Tanzschule Rautenberg schon länger an ihrem Standort an der Grenzstraße 188 in Voerde.

Auch am seit Oktober vergangenen Jahres neu geöffnetem Standort „Ballhaus Hubertus“, das ehemals die Jugendkneipe „Huberts“ beherbergte, kam die Prinzessinnen-Aktion gut an.

Das „Haus Hubertus“ an der Alleestraße 64 unweit der Trabrennbahn in Dinslaken gehört dem Bürgerschützenverein „Dinslaken 1461“. Im Jahr 1957 hatten deren Mitglieder hier den Neubau eingeweiht.