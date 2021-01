14 Coronafälle: Dinslakener Seniorenheim unter Quarantäne

Das St. Benedikt-Haus in Dinlaken steht unter Quarantäne.

Dinslaken Im St. Benedikt-Haus gibt es nun 14 Infektionen. Das gesamte Haus steht unter Quarantäne. Die Caritas bittet Pflegekräfte um Hilfe.

Die Caritas bittet in einem öffentlichen Aufruf um Hilfe. Wie berichtet gibt es einen Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Benedikt-Haus. Insgesamt sind mittlerweile zehn Bewohner und vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus befallen, das ganze Haus steht unter Quarantäne. Die Pflegekräfte der Caritas benötigen dringend Unterstützung.

Bewohnerin kam aus stationärer Einrichtung

Nach der Entlassung aus einer stationären Einrichtung wurde bei einer Bewohnerin ein Befall mit dem Covid-19 Virus festgestellt. Der PCR-Test vor der Entlassung war negativ, durch den weiteren Test nach fünf Tagen im St. Benedikt-Haus wurde der Befall festgestellt. Als erste Konsequenz wurden alle Bewohner und Mitarbeiter im gesamten Haus einem Schnelltest unterzogen. Dabei gab es zwei weitere positive Befunde bei Bewohnern. Das Kreisgesundheitsamt hat für den betroffenen Wohnbereich und die befallenen Bewohner Quarantäne angeordnet.

"Eine sehr besorgniserregende Situation"

"Heute erhielten wir die Nachricht, dass insgesamt zehn Bewohner und vier Mitarbeiter des Wohnbereiches mit dem Covid 19 Virus befallen sind", berichtet Caritasdirektor Michael van Meerbeck. Das Kreisgesundheitsamt hat das gesamte St. Benedikt-Haus mit sofortiger Wirkung unter Quarantäne gestellt und ein Betretungsverbot ausgesprochen. "Dies ist für uns und die Menschen im St. Benedikt Haus eine sehr besorgniserregende Situation," so van Meerbeck - zumal in eineinhalb Wochen die nächste Impfung anstehe, die den vollen Impfschutz bedeute.

Caritas bittet um Unterstützung - und Gebete

"Die Mitarbeitern des Caritasverbandes kümmern sich seit Beginn der Pandemie, mit all ihren Kräften und in allen Bereichen, um die Menschen die sich uns anvertraut haben", so van Meerbeck. Er bittet ausgebildete Pflegefachkräfte, die ihren erlernten Beruf zur Zeit nicht ausüben oder zeitliche Kapazitäten zur Verfügung stellen könnten, um Unterstützung. "Natürlich würde das Engagement gemäß dem Tarif der Caritas vergütet werden." Und: Auch über "Ihr begleitendes Gebet freuen wir uns sehr."

Informationen zur Situation des Hauses gibt es auf dem You-Tube-Kanal der Caritas. Erreichbar über www.caritas-wesel.de (Livestream).