20 Mädchen erzählen die Weihnachtsgeschichte in Hünxe nach

20 Kinder nehmen in diesem Jahr am Krippenspiel in der Hünxer Dorfkirche teil. Am 18. Dezember führten sie es im Hewag-Seniorenstift zum ersten Mal auf.

Wäre der Auftritt schiefgelaufen, hätten sich die Kinder vor Heiligabend noch einmal treffen müssen, um zu üben. Ist er aber nicht: „Der Auftritt hat so gut geklappt, dass wir die Generalprobe doch nicht brauchen“, freut sich Pfarrerin Hanna Maas.

Viele Kinder sind bereits Profis

Eigentlich nicht verwunderlich: Denn viele der Kinder seien bereits „Profis“ und haben schon oft mitgemacht, erzählt die Pfarrerin. Einige der Darsteller sind Konfirmanden, andere Kindergarten- oder Schulkinder. Das sei eine „gute Mischung“, so könnten sich die Kinder gegenseitig unterstützen. Trotzdem haben sie zuvor geprobt.

Zunächst wurden dabei die Rollen verteilt: Die Rolle der Engel sei erfahrungsgemäß besonders beliebt, erzählt Hanna Maas. Deshalb wurden schon im Vorhinein viele Engel eingeplant, acht sind es letztlich geworden. Bei anderen Rollen wurde es aber schon schwieriger. Maria kann schließlich nicht mehrfach im Stück vorkommen. Deshalb sei an dieser Stelle gelost worden, erzählt die Pfarrerin.

Auch Josef wird von einem Mädchen gespielt

Begleitet von Flötenspiel und in Reimform vorgetragen, wird die Weihnachtsgeschichte von einem Stern erzählt. Ansonsten sei das Stück aber ganz klassisch. Und so finden sich in dem Krippenspiel auch sonst die Figuren der traditionellen Weihnachtsgeschichte wieder: Josef, die drei Weisen, Hirten und Wirte.

Da bei der Rollenverteilung aber kein Junge anwesend war, wird auch Josef von einem Mädchen gespielt. So wie der Wirt in diesem Jahr eine Wirtin und der Kaiser eine Kaiserin ist. Das sei aber überhaupt kein Problem, findet Maas. Zwar reime sich das Stück nun nicht mehr an allen Stellen, aber die Kinder trügen so toll vor, dass das kaum auffalle.

>> An Heiligabend wird das Krippenspiel im Rahmen des Familiengottesdienstes noch einmal aufgeführt. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr.