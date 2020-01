Hünxe. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW will mit der Erneuerung der Brücke über die A3 auch die Raststätte Hünxe erweitern.

A3: Die Raststätte Hünxe soll erweitert werden

Peter Neier

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, plant zurzeit den Ersatzneubau der Brücke über die Lippe und den Wesel-Datteln-Kanal an der A3 sowie den damit verbundenen Ausbau der A3 im Bauwerksbereich. Auch die Tank- und Rastanlage Hünxe soll in diesem Zuge erweitert werden.

Um die Öffentlichkeit frühzeitig zu beteiligen, wird am Dienstag, 3. März, von 16 bis 18 Uhr in den Sitzungssaal des Hünxer Rathauses eingeladen. In dem genannten Zeitraum können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger anhand von Informationstafeln mit detaillierten Plänen informieren. Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Anschluss wird die Maßnahme anhand eines Power-Point-Vortrages vorgestellt.

Anschlussstelle Hünxe wird umgeplant

Das Projekt befindet sich nördlich und südlich von Lippe und Wesel-Datteln-Kanal westlich von der Gemeinde Hünxe. Ziel der Maßnahme ist es laut Straßen.NRW, das Brückenbauwerk der A3 in diesem Bereich zu erneuern. Die A3 werde auf den aktuellen zweistreifigen Querschnitt „nach Richtlinien für die Anlage von Autobahnen“ (RAA) angepasst. Die Anschlussstelle Hünxe werde dem neuen Regelwerk und dem neuen Ausbauquerschnitt der A3 entsprechend umgeplant.

Ziel sei es, das Planfeststellungsverfahren der Maßnahme im Jahr 2021 einzuleiten, heißt es. Vertreter der zuständigen Regionalniederlassung des Landesbetriebes Straßenbau NRW werden die Planung den interessierten Besuchern am 3. März im Hünxer Rathaus erläutern.

Auch Bürgermeister Dirk Buschmann freut sich über die Einladung von Straßen.NRW und die frühzeitige Information für die Bürger. Das schaffe Transparenz.

Das Ergebnis der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wird auf der Internetseite des Landesbetriebes Straßenbau unter dem Link http://www.strassen.nrw.de/projekte/buergerbeteiligung.html zeitnah veröffentlicht