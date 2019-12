Dinslaken. Helga Selatscheg und Günter Walter geben Kiosk am Kreisverkehr in Hiesfeld auf und gehen in den Ruhestand. Einen Nachfolger haben sie gefunden.

Abschied nach 38 Jahren im Kiosk am Kreisverkehr in Hiesfeld

Am Ende wird Helga Selatscheg dann doch noch so richtig emotional. Schnell wischt die gelernte Einzelhandelskauffrau ihre Tränchen weg, als die Tür des Kiosks am Kreisverkehr an der Kirchstraße in Hiesfeld aufgeht. „Ach, Ihre Zeitschrift“, sagt Helga Selatscheg zu der hinein kommenden Kundin, reicht das Magazin ihrem Mann Günter Walter, damit er kassieren kann. Das Blatt allerdings wird erst einmal zur Nebensache.

„Was muss ich da lesen? Sie gehen? Gemein! Das dürfen Sie doch nicht machen!“, sagt Danuta Nowak. Die Kundin hat den Zettel am Eingang gelesen. Nun muss sie direkt nachhaken. Fragen, ob und wie es weitergeht mit dem Kiosk am Kreisverkehr. Wissen, mit wem sie denn fortan plaudern kann. Danke sagen für die tolle Zeit mit Selatscheg und Walter. . .

Es war kein richtiger Ruhestand

Auf dem Zettel am Eingang steht, dass das Ehepaar sich zum Jahresende von seinem Kiosk am Kreisverkehr in Hiesfeld verabschiedet. 38 Jahre lang hat Helga Selatscheg ihn betrieben, ihr Mann Günter Walter kam vor rund drei Jahren ganztags hinzu, nachdem er von seinem eigentlichen Beruf in den Ruhestand wechselte. Doch ein richtiger Ruhestand sei das mit dem Kiosk-Betrieb natürlich nicht gewesen.

Deshalb sei es an der Zeit loszulassen, sagt Selatscheg. „Mit einem lachenden Auge, weil uns nun so viel mehr Zeit bleibt, und mit einem weinenden Auge, weil wir die Arbeit und natürlich unsere tollen Kunden vermissen werden“, sagt ihr Mann Günter Walter. Das Ehepaar will nun die Zeit als richtiges Rentnerpaar genießen. „Wir wollen mehr Freizeit haben, nicht mehr gebunden sein, mehr Radfahren, mehr verreisen“, sagt Selatscheg. Erste Pläne hätten sie bereits geschmiedet.

So geht es weiter mit dem Kiosk am Kreisverkehr

Doch, um auf die Frage zurückzukommen, die auch Kundin Danuta Nowak stellte: Was passiert denn nun mit dem Kiosk am Kreisverkehr? Dem gut sortierten Kiosk, der durch seine, wie Selatscheg findet, „optimale Lage“ und als einziges kleines Geschäft in der Umgebung fungiert? Dem Kiosk, der ein überraschend großes Sortiment – darunter beispielsweise Haushaltsartikel wie Öl, Essig, Toilettenpapier oder Konservengerichte – bereithält und so fast schon als ein Tante-Emma-Laden durchgehen könnte? Der Kiosk, der seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für die Kinder des Gustav-Heinemann-Schulzentrums (GHZ) und auch für viele andere Hiesfelder ist?

„Er wird weiter geöffnet sein“, sagt Helga Selatscheg zu Danuta Nowak. „Ein Glück!“, antwortet die Kundin. Schließlich sei der Kiosk wichtig, nicht nur der Zeitschriften wegen, sondern auch, um mal ein paar Kleinigkeiten loszuwerden. „So soll das auch sein“, bestätigt Selatscheg. „Es ist wichtig zuzuhören, ein offenes Ohr zu haben.“

Viele Interessenten gab es für den Kiosk

Sie habe viele Interessenten gehabt, die Schlange gestanden und den Kiosk gerne übernommen hätten, hat Helga Selatscheg zuvor bereits erzählt. Und gesagt: „Ich glaube, ich habe den Richtigen ausgesucht.“ Der Nachfolger ist Nurettin Cangir.

Das ist Nurettin Cangir, der neue Inhaber des Kiosks. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Das ist der Mann einer Dame, die hier bei mir schon seit zwei Jahren verkauft. Sie werden auch die zwei anderen Mitarbeiterinnen übernehmen. Ich glaube, das wird passen“, sagt Selatscheg.