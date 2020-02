„Against War“: von Dinslaken nach Thessaloniki

International ist Reiner Langers Mail-Art-Projekt „Against War“ per se. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt von Japan bis Mexiko sendeten ihre künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Themen Krieg und Frieden an die Dinslakener Adresse. Aber auch die Dinslakener wurden von Reiner Langer eingeladen, sich zu beteiligen. Acht ortsansässige Künstlerinnen und Künstler folgten dem Aufruf.

Vernissage findet am 16. März statt

Im letzten Sommer dann hingen Hunderte Bilder im Rathaus Dinslaken. Das Interesse war groß, „Against War“ wurde zur bislang publikumsstärksten Ausstellung der Rathausgalerie. Aber „Against War“ stieß nicht nur hier auf Interesse: „Against War“ soll auf Reisen gehen. Und mit dem Mail-Art-Projekt auch die Werke der Dinslakener. Nun teilte Reiner Langer der NRZ den Termin für die erste Präsentation einer Auswahl der Bilder nach der großen Gesamtausstellung in Dinslaken mit. Am 16. März findet die Vernissage von „Against War - Für den Frieden“ im griechischen Thessaloniki statt.

Die Govedarou Art Gallery liegt direkt am Park der Promenade am Meer. Sie wurde 2014 von der Künstlerin Nat Govedarou gegründet. Sie selbst lernte an der Classical Arts Academy in Florenz, die Ausrichtung ihrer Galerie ist international. Reiner Langer stellte dort bereits alleine und mit einer Gruppe indischer Künstler aus.

50 eigene Werke umfasst die Ausstellung

Werke für sein Mail-Art-Projekt erhielt Reiner Langer aus aller Welt. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Nun also „Against War“. Die Ausstellung umfasst 50 eigene Werke Langers zum Thema, die er bislang nicht öffentlich gezeigt hat. Hinzu kommt eine Auswahl von 100 Beiträgen zu „Against War“, circa ein Viertel aller Einsendungen des Mail-Art-Projekts. Reiner Langer hat dabei die Qual der Wahl.

Gesetzt sind allerdings die Werke der acht Dinslakenerinnen und Dinslakener. Sie werden in der Galerie auf einer eigenen Wand präsentiert. Was zugleich auch eine Werbung für die Stadt und ihre Kunst und Kultur ist. Denn die Bilder gruppieren sich um das Dinslakener Stadtwappen.

Ein künstlerisches Aushängeschild für Dinslaken

Das „Against War“ in Thessaloniki so auch zu einem künstlerischen Aushängeschild für Dinslaken wird, erklärt sich durch den Kontext, in dem die Ausstellung präsentiert wird. So wird zur Vernissage sowohl die deutsche Generalkonsulin in Thessaloniki, Sibylla Bendig, erwartet wie Vertreter des dortigen Goethe-Instituts. Zu diesem steht Reiner Langer bereits für das nächste Projekt in Kontakt. Denn während er während der Ausstellung in der Galerie von Nat Govedarou Workshops zu den Themen „Against War“ und Collage-Technik durchführen wird, möchte er im Sommer mit griechischen Künstlern gemeinsam arbeiten.

Als Arbeits- und Ausstellungsort ist das Goethe Institut im Gespräch - vernetzt mit anderen Örtlichkeiten vielleicht auch in Athen. Genaueres wird Reiner Langer im März vor Ort in Griechenland erfahren. Doch stehen für den Dinslakener Künstler noch ein paar Wochenenden in Düsseldorf an, wo er sich an Gemeinschaftsausstellungen beteiligt.

Ihre Werke sind in Griechenland zu sehen

Die Künstlerinnen und Künstler, die in Dinslaken ansässig sind und deshalb in der „Against War“-Ausstellung in Thessaloniki eine eigene Wand erhalten, sind Heike Meißner, Dagmar Bergs, Larissa Schwarz, Mireille Holthausen, Rainer Kirchner, Rainer Höpken, Stefanie Zimmer und Bettina Schack.