VHS-Vortrag "Als Winston Churchill in Spellen war": VHS-Vortrag online

Dinslaken im Rahmen ihrer stadt- und regionalgeschichtlichen Reihe "Olle Kamellen" stellt die VHS einen weiteren gebührenfreien Vortrag online.

"Als Winston Churchill in Spellen war": 1945 erlebten die Menschen am Niederrhein, was der „Krieg vor der eigenen Haustür” bedeutet. Der VHS-Vortrag von Pastor Wilhelm Kolks über die damaligen Ereignisse und den Rheinübergang der Alliierten ist nun auch online zu sehen.

Pastor Kolks berichtet in seinem Beitrag über die Kämpfe bei Spellen, Ork und Mehrum und über die Erinnerungen der hiesigen Zeitzeugen. Wilhelm Kolks ist seit über 25 Jahren Pastor in Spellen, ein renommierter Heimatforscher und Autor mehrerer stadtgeschichtlicher Veröffentlichungen.

Link zum video: www.vhs-dinslaken.de oder alternativ https://vhs.link/rdMKkz