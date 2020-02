Amprion saniert in Voerde Strommasten

Das Dortmunder Unternehmen Amprion hat mitgeteilt, dass zwischen Februar und April Strommasten saniert werden. Auch in Voerde werden Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Voerde. Insgesamt 29 Masten der Freileitung zwischen Hüls und Wesel sind betroffen. Thomasstahl wird vom Unternehmen als Grund für die Arbeiten angeführt.

Zwischen Februar und April führt der Stromnetzbetreiber Amprion Sanierungsarbeiten an den Masten der 220-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung Osterath – Wesel aus. Betroffen sind Masten, die zwischen Hüls und Wesel stehen. Auch auf dem Gebiet der Stadt Voerde werden Arbeiten durchgeführt.

Wie das Unternehmen mitteilt, seien die Maßnahmen notwendig, um den sicheren Betrieb der Höchstspannungsfreileitung auch weiter gewährleisten zu können. Vom 10. Februar bis voraussichtlich 30. April ertüchtigt Amprion insgesamt 29 Masten der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung.

Stahlteile können ihre Festigkeit verlieren

Dazu werden Stahlteile an exakt berechneten Stellen getauscht oder gezielt verstärkt. Das Unternehmen überprüft in regelmäßigen Abständen alle Masten im Höchstspannungsnetz der eigenen Regelzone. Eventuelle Unregelmäßigkeiten werden bewertet und gegebenenfalls behoben. Bei den jetzt zu sanierenden Masten wurde in der Herstellung das sogenannte Thomasstahlverfahren angewendet.

Bei diesem Verfahren, das in der Stahlherstellung bis 1965 angewendet wurde, kommt es unter anderem zu einer Stickstoffversprödung im Stahl im Laufe der Jahre. Dies sorgt dafür, dass aus Thomasstahl hergestellte Teile im Laufe der Zeit ihre Festigkeit verlieren.

„Wir sorgen mit der Sanierung dafür, dass die Masten noch einige Jahre sicher stehen, auch wenn wir im Trassenraum der betroffenen 220-kV-Höchstspannungsfreileitung derzeit eine neue, leistungsstärkere Freileitung auf der Spannungsebene von 380 kV planen“, erklärt Projektsprecherin Anne Frentrup.

Arbeiten finden werktags statt

Sobald das derzeit bei der Bezirksregierung Düsseldorf laufende Genehmigungsverfahren für die neue Leitung abgeschlossen ist, werden die zuvor ertüchtigten Maste demontiert. Die Arbeiten finden werktags zu den üblichen Arbeitszeiten statt.