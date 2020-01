Auf dem Parkdeck der Neutor-Galerie werden Kinder betreut

Elterntaxen? Sind hier überhaupt kein Problem. Im Gegenteil! Hier können Mama und Papa ihre Kleinsten tatsächlich fast bis in die Kita fahren. Müssen es sogar! Denn diese Großtagespflege liegt mehr als verkehrsgünstig – sie befindet sich direkt auf dem Parkdeck der Neutor-Galerie. Mit der ungewöhnlichen Lage geht der Betreiber, der Kinderschutzbund Dinslaken-Voerde, selbstbewusst um. Der Name: Parkdeckspatzen. Damit wird nun der ursprüngliche Zweck der Räume erfüllt: Denn hier, hoch über der City, war einmal eine Betreuung für die Kinder von Kunden der Neutor-Galerie geplant.

Es ist ein wenig verborgen auf dem oberen Parkdeck des Einkaufszentrums, das Kinderparadies. Nur wer genau hinschaut, entdeckt den „Garten“: überdacht und von einem Zaun umgeben laden auf dem Kunstrasenteppich Bobbycars, Wippen und Mini-Dreiräder zum Spielen ein, ein Tischlein bietet Platz zum Basteln.

Seit zehn Monaten ist die ungewöhnliche Betreuung in Betrieb. Sie ist für U3-Kinder gedacht – also vom Säuglingsalter bis zum Alter von drei Jahren. Bei unserem Besuch waren die jüngsten Kinder neun Monate, die ältesten zwei Jahre alt.

Keine Pause in den Ferien

Die kleinen Kunden werden von 7 bis 17 Uhr von drei festen Kräften betreut, berichtet Volker Grans, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes. Weil der Kinderschutzbund eine weitere Tagespflege dieser Art – das Zwergenland – an der Augustastraße betreibt, in der ebenfalls drei statt wie üblich zwei feste Mitarbeiterinnen die Kleinen betreuen, „können wir gewährleisten, dass die Einrichtung das ganze Jahr auf ist“, so Volker Grans. Es gibt also keine Betreuungspause in den Ferien.

Drinnen ist es hell und freundlich. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Aber wie, bitteschön, kam dieser kuriose Standort zustande? Durch Zufall – berichtet Volker Grans. Ein großer Caritasverband aus dem Rheinland habe den Kinderschutzbund angesprochen weil er die Offene Ganztagsschule an der Otto-Willmann-Schule in Voerde besuchen wollte. Der Caritasverband, so ergab sich im Gespräch, betreibe sechs Großtagespflegen. „Darunter eine auf der fünften Etage eines Rechtsanwalts-Ärzte- und Steuerberaterhauses“, berichtet Grans. Der umlaufende Balkon des Gebäudes diene den Kindern als Außengelände.

Da kam Grans der Standort auf dem Dach des Einkaufszentrums in den Sinn. Ursprünglich, berichtet Marc Hellmich, Prokurist des Investors Hellmich Gruppe, war hier eine Kinderbetreuung für Kunden angedacht – ähnlich wie im Duisburger Forum. Wer dort vor dem Portal den Kopf in den Nacken legt, sieht auf dem Dach des Einkaufszentrums nicht nur die goldene Himmelsleiter sondern auch den – mit hohen Zäunen gesicherten – Spielplatz der katholischen Kita.

Wir haben nach einem Betreiber gesucht und mit einem Fitnessstudio gesprochen, das auch sehr interessiert war“, erinnert sich Marc Hellmich. Dann aber sei das Projekt gescheitert – wohl am personellen und finanziellen Aufwand.

Foto: Heiko Kempken / FFS

Eltern müssen Ticket lösen

Für den Kinderschutzbund waren die Räumlichkeiten ideal. 97 Quadratmeter müsse eine Großtagespflege haben, 100 seien es. Zudem habe die Neutor-Galerie der Tagespflege noch die Außenfläche zur Verfügung gestellt. Ein Architekt hat die Räume umgeplant und gestaltet, die Niederrheinische Sparkasse hat die Umgestaltung des Außenbereichs und die Spielgeräte dort gesponsert. Laut sei es nicht - die meisten Kunden der Galerie parken auf dem ersten Parkdeck, sagt Volker Grans.

Hell sind sie, die Räume und freundlich, und haben alles von der Küche über das kuschelig warme Wickelzimmer bis zum Schlafraum und Spielzimmer. Wie eine fast normale Kinderbetreuung eben. Nur, dass Elterntaxen unten ein Parkticket lösen müssen. Das wird dann nach dem Abschied von den Kindern von den Betreuerinnen abgestempelt. „Zum Shoppen-Gehen reicht die Zeit aber nicht“, sagt Marc Hellmich, lacht und scherzt: „Kein Grund, sich noch ein Kind zuzulegen.“

>>Kontakt

Eltern, die sich die Großtagespflegestelle Parkdeckspatzen anschauen möchten, können sich beim Kinderschutzbund unter 02064/437101 melden. Dort kann ein Besichtigungstermin vereinbart und bei Interesse eine Voranmeldung durchgeführt werden.

Die Anmeldung erfolgt dann über die Stadt Dinslaken, die auch die Gebühren einzieht. Infos auf www.dinslaken.de/de/gesellschaft-bildung/kindertagesbetreuung .