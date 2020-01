Averbruchschulhof in Dinslaken muss ausgebessert werden

Die Schüler Eliah (9), Pia (8), Linn (9) und Sina (10) haben an diesem regnerischen Vormittag schon in Beschlag genommen, was seit kurzem auf dem Hof der Averbruchschule zu finden ist: Sie balancieren auf der Slackline, die die Mitglieder des schuleigenen Fördervereins rund um die beiden Vorsitzenden Angela Süsselbeck und Silja Düsenberg dort mit finanzieller Unterstützung der Nispa haben anbringen lassen.

„Meistens sitzen wir da aber eigentlich nur drauf und wippen“, verrät die achtjährige Pia. Das mache allerdings mindestens genau so viel Spaß wie darauf zu balancieren, findet sie. Ihre Mitschüler nicken zustimmend.

Die vordere Fläche sieht noch weniger bespielbar aus

Während im hinteren Bereich des Schulhofs das nun offiziell eingeweihte Balancierseil und auch zwei Klettergerüste sowie zwei Reckstangen also schon stehen und genutzt werden, sieht die vordere Fläche noch weniger bespielbar aus: Die sogenannten „Kommunikationsbänder“ – also unterschiedlich hohe, abgesetzte Betonfertigteile mit aufliegenden Holzflächen, die die mit den Arbeiten betraute städtische Sanierungsgesellschaft Prozent von einen externen Büro für Landschaftsarchitektur hat planen und umsetzen lassen – sind mit Flatterbändern abgesperrt.

So sehen die sogenannten „Kommunikationsbänder“ aus. Aktuell sind sie mit Flatterbändern abgesperrt: Das Holz ist zu rutschig. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Sie haben den Praxistest nicht so recht bestanden: Das Holz ist zu rutschig, um darauf zu laufen, gerade bei Regen könne das gefährlich werden, sagt Schulleiterin Stefanie Maurer. Mitarbeiter der Unfallkasse hätten das nach einer Begehung bestätigt. Wie Prozent-Architektin Eva Henjes auf NRZ-Anfrage erklärt, soll noch im Januar nachjustiert werden und der Holzbelag mit einer zusätzlichen, rutschhemmenden Beschichtung ausgestattet werden. „Mehrkosten entstehen der Stadt dadurch nicht“, betont sie.

Die Sanierung ist fast beendet

Ansonsten freut sich Stefanie Maurer jedoch darüber, dass die Sanierung von Grundschulgebäude und Außenanlage an der Rosenstraße fast beendet ist. „Das Grundgerüst ist ja auch jetzt schon da und in Ordnung“, betont sie. Generell könne die Averbruchschule sich über „einen mega Schulhof für die Anzahl an Kindern freuen“. Die Fläche könne künftig so beispielsweise weiterhin für die Vorbereitung auf die Fahrradprüfung der Grundschüler genutzt werden.

Die Stühle auf dem Schulhof sehen schick aus. Sie sind allerdings etwas groß geraten für Grundschüler. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Nun muss nur noch der hinterste Teil des Schulhofes erneuert werden. Das soll noch in diesem Jahr passieren, die Ratsmitglieder haben die Umgestaltungspläne, die die Verwaltung mit weiteren Kosten in Höhe von 135.000 Euro beziffert, bei ihrer Sitzung Ende vergangenen Jahres bereits einstimmig durchgewunken. Da der Rotgrandplatz von Lehrern und Kindern teilweise auch während des Schulsports genutzt wird, sollen hier von Mitarbeitern des Fachdienstes „Grünflächen“ zwei Sprunggruben und eine 50-Meter-Laufbahn hergestellt werden.

Neue Einfahrt, neue Laternen

Auch soll das gesamte Rahmengrün verjüngt und zum Teil neu aufgepflanzt werden. Die Sportfläche soll außerdem eine neue Pflegeeinfahrt bekommen, damit Pflegefahrzeuge nicht mehr über den Schulhof auf den hinteren Teil des Grundstückes fahren müssen.

Ein neuer Lagercontainer für das Zubehör für den Schulsport soll aufgestellt werden, der betroffene Teil des Schulhofes zusätzlich beleuchtet werden.

>> DAS IST BISLANG AN DER AVERBRUCHSCHULE PASSIERT

874.000 Euro wurden beim ersten Bauabschnitt an der Averbruchschule in den Jahren 2014 und 2015 investiert. Die Hausmeisterwohnung wurde damals zum Lehrer- und Verwaltungstrakt umgebaut, der Ganztag zog in die zuvor von Lehrern genutzten Räume um.

4,46 Millionen Euro sind im Rahmen des zweiten Abschnittes von Herbst 2017 und bis Sommer 2019 verbaut worden. Die Aula wurde unter anderem abgerissen und neu gebaut, es wurde ein neuer Gebäudeteil errichtet, um Platz für Klassenräume und Differenzierungsräume zu schaffen.

585.000 Euro hat die städtische Sanierungsgesellschaft Prozent in die Erneuerung der Außenanlagen – für Schulhof und Spielgeräte – gesteckt. Der Förderverein der Grundschule hat neben der Slackline, die samt Montage rund 4400 Euro kostete, auch eine der zwei Reckstangen finanziert – sie kostete knapp 2000 Euro.