Awo bleibt auch nach Aus des Ortsvereins in Voerde aktiv

In einem ehemaligen Milchladen schlug die Arbeiterwohlfahrt (Awo) vor mehr als 50 Jahren ihre Zelte auf. Dank externer Unterstützung hat die Begegnungsstätte, die Ende der 90-er erweitert wurde, weil der Platz nicht mehr reichte, auch weiter eine Zukunft: Die Vivawest Stiftung, die vorher schon einen Teil der Miete für die Räume sponserte, legt nun noch ein Schüppchen drauf. Diese frohe Botschaft verkündeten gestern am Rande der Weihnachtsfeier Dr. Bernd Riekemann, Vorstand Fachpolitik im Awo-Kreisverband, Uwe Goemann, Geschäftsführer der Vivawest Stiftung, und Reinhard Krüger, einer der Stützpunktbeauftragten in Voerde sowie früherer Vorsitzender des Ortsvereins. Dieser hat sich wegen Überalterung und fehlender ehrenamtlicher Kräfte aufgelöst. In der Folge kam es zu einer Umorganisation: Voerde ist zu einem Stützpunkt des Awo-Kreisverbandes geworden, der die Verwaltungsaufgaben übernommen hat.

Die Frage war, ob die Arbeiterwohlfahrt den Standort in Möllen wird halten können, so dass dort nach wie vor Veranstaltungen stattfinden können. Man habe sich zusammen gesetzt und überlegt, „wie kriegen wir die Kuh vom Eis?“, berichtet Uwe Goemann von der Vivawest Stiftung. Die Gespräche zeitigten Erfolg, die Begegnungsstätte, deren Vermieter die Vivawest Wohnen ist, öffnet auch weiter zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, ihre Türen. Ob auch der Awo-Standort an der Lessingstraße in Friedrichsfeld fortbestehen kann, werde gerade geprüft. „Die Entscheidung soll kurzfristig fallen“, sagt Bernd Riekemann.

Früherer Treffpunkt am Sternbuschweg wurde vor vier Jahren geschlossen

Am Sternbuschweg in Voerde-Mitte schreiten derweil die Arbeiten an dem Neubau des Awo-Kreisverbandes voran. Dort errichtet die Arbeiterwohlfahrt ein Haus, in dem sechs Wohnungen entstehen – und eine neue Begegnungsstätte für Mitglieder des Stützpunktes, die aus anderen Stadtteilen kommen. Den früheren Treffpunkt an gleicher Stelle hatte die Awo vor vier Jahren aufgeben müssen, da, wie der Verband damals erklärte, die Einrichtung aus eigener Kraft finanziell nicht mehr habe gestemmt werden können. Die Schließung der alten Begegnungsstätte, die im Frühjahr 2019 dem Erdboden gleich gemacht wurde, wird durch die Nutzung des DRK-Heims an der Ringstraße aufgefangen. Am neuen Gebäude der Awo am Sternbuschweg soll am 14. Januar 2020 Richtfest gefeiert werden, Vermietung und Eröffnung sollen ab 1. September nächsten Jahres folgen.

Es entstehen sogenannte Servicewohnungen für Senioren. Heißt: Die Menschen, die dort einziehen, haben die Möglichkeit, sich bei Bedarf Zusatzleistungen wie etwa Essen auf Rädern, Pflegedienst etc. dazu zu buchen. Dabei sei es nicht zwingend, dies über die Awo zu tun, sagt Bernd Riekemann. Die sechs Wohnungen in dem Haus sind ihm zufolge barrierearm gestaltet, verfügen etwa über eine ebenerdige Dusche. Auch wird das Gebäude mit einem Aufzug ausgestattet sein. Die Größe der Wohneinheiten liege zwischen 50 und 65 Quadratmetern. Die Nachfrage sei bereits enorm: „Wir haben noch nicht mal gebaut und schon die ersten Anrufe bekommen.“

Neue Begegnungsstätte verfügt über eine Fläche von 65 Quadratmetern

Für die 65 Quadratmeter große Begegnungsstätte erhält die Awo Fördermittel des Deutschen Hilfswerks. In der Räumlichkeit befindet sich eine integrierte Küchenzeile, in der kleinere Mahlzeiten zubereitet werden können. Angeboten werden sollen Spiele- und Kaffeenachmittage, auch eine Pflegeberatung ist angedacht. Die Awo möchte schauen, „was angefragt wird“. Der Kreisverband werde die Helfer aus Voerde bei dieser Arbeit unterstützen.