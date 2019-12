Bäcker aus Voerde zur Bonpflicht: „Unmengen Müll entstehen“

„Wollen Sie einen Beleg dazu?“ – Diese Frage hören Kunden an Supermarktkassen häufiger. Nicht immer wird an den Kassen automatisch ein Beleg ausgedruckt. Wenn der Kunde also keinen Beleg wünscht, druckt die Bon-Maschine in vielen Fällen auch keinen aus. Das soll sich ab dem 1. Januar 2020 aber ändern. Dann tritt nämlich das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016 in Kraft, kurz „Kassengesetz“.

Steuerbetrug soll erschwert werden

Das Gesetz soll es Steuerbetrügern erschweren, Angaben über Transaktionen zu manipulieren. Kassen mit bestimmten Sicherheitseinrichtungen sollen dies künftig verhindern. Außerdem wird auch die so genannte „Belegausgabeplicht“ eingeführt, die die Unternehmen verpflichtet, bei jedem Verkauf einen Beleg zu drucken. Ganz egal, ob es sich dabei um ein teures Auto handelt oder nur um ein Brötchen beim Bäcker.

Bei der Bäckerei Simon wird ein Müllberg erwartet

Bäckereien rechnen mit vollen Mülleimern, weil die meisten Kunden die Belege nicht mitnehmen werden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Die Belege sollen bei einer Steuerprüfung beispielsweise zum Abgleich mit den in der Kasse gespeicherten Daten dienen, um nachträgliche Fälschungen zu belegen. Das Gesetz, das schon 2016 von der Bundesregierung beschlossen worden ist, stößt kurz vor Inkrafttreten aber noch mal auf heftigen Widerstand. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stieß die Debatte an. Auch vor Ort findet die Kritik Anklang.

„Wir halten davon gar nichts. Damit werden nur Unmengen an Müll produziert“, findet Silka Richter von der Bäckerei Simon in Voerde. Das sieht der Gemeindeverband Hünxe der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ähnlich. In einer Pressemitteilung beklagt diese den „Müllirrsinn“ und die „unnötige Bürokratie“.

Mehrkosten kommen auf die Betriebe zu

Richter hält die Sicherheitssysteme der Kassen jedenfalls für ausreichend. Schließlich würden dort bereits alle Daten gespeichert werden. Die könnten so oder so nicht verändert werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Außerdem glaubt sie: „Wer betrügen will, betrügt sowieso.“ Unmengen an Kassenbelegen würden da nicht weiterhelfen. Neben der steigenden Umweltbelastung kämen aber auch Mehrkosten auf die Betriebe zu. Die Thermobonrollen müssten schließlich in viel größeren Mengen als bisher angeschafft werden. Und diese seien „unendlich teuer“ und würden „hohe Gelder verschlingen“, gibt Richter zu bedenken. Zwar sieht das Gesetz auch eine Ausnahmeregelung vor, „wenn nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für den einzelnen Steuerpflichtigen besteht“.

Ob eine solche Ausnahme greift, müssen die Finanzbehörden vor Ort aber im Einzelfall prüfen, erklärt das Bundesfinanzministerium auf seiner Homepage. Gedruckt werden müssen die Bons also erst mal. Annehmen muss der Kunde die Belege letztlich aber nicht. In der Bäckerei Simon werde das aber anders sein, scherzt Richter: „Wir sagen den Kunden immer: Sie können ihren Müll schön mit nach Hause nehmen.“

Das rät der Bund der Steuerzahler

Die Bonausgabepflicht ist aus Sicht des Bundes der Steuerzahler (BdSt) nicht erforderlich, weil moderne Registrierkassen die Wareneingabe auch dann richtig erfassen können, wenn kein Papierstreifen ausgedruckt wird. Viele Kunden verzichten zudem auf einen Kassenbeleg – dieses umweltbewusste Verhalten sollte der Gesetzgeber nicht torpedieren, meint der BdSt.

Beim Finanzamt könne laut Bund der Steuerzahler eine Befreiung von der Belegausgabe beantragt werden. Dies gilt, wenn die Belegausgabe eine „unzumutbare Härte“ darstellt, weil dadurch zum Beispiel lange Warteschlangen oder hohe Entsorgungskosten entstehen. Details zu den Voraussetzungen und einen Musterbrief „Antrag auf Befreiung von der Belegausgabepflicht“ bietet der Bund der Steuerzahler jedem Interessierten kostenfrei an.