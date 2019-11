Bahnhof Dinslaken: Hilfe für Bedürftige darf vorerst bleiben

Die Deutsche Bahn hat beim Thema Wunderfinder einen Rückzieher gemacht. Am Dienstag hatte die DB Station&Service dem Verein, der sich um Bedürftige am Bahnhof kümmert und sie mit warmem Essen, Getränken und Kleidung versorgt, noch in einer knappen Mail die Versorgung der Menschen vor dem Dinslakener Bahnhof untersagt. Nachdem die NRZ sich eingeschaltet und am Donnerstag groß berichtet hat, kam nun der ebenso knapp formulierte Umschwung: Die Bahn ermögliche „bis auf weiteres“ die Essenausgabe im Bahnhofsumfeld.

Bahn und Stadt wollen „dauerhafte Lösung“ suchen

Gemeinsam mit der Stadt will die Bahn ab nächster Woche „eine gemeinsame dauerhafte Lösung“ für die Versorgung der Bedürftigen suchen, so eine Bahnsprecherin auf Anfrage der NRZ. In der Mail an die Wunderfinder hatte die Bahn „Beschwerden“ über die Versorgung der Obdachlosen als Anlass für das Verbot nach knapp drei Jahren genannt. Trotz mehrfacher Nachfrage der NRZ wollte die Bahnsprecherin nicht näher auf die Gründe eingehen, beantwortete weder Fragen nach der Anzahl der Beschwerden noch nach deren genauerem Inhalt. Auch auf die Frage, ob eine Erlaubnis für die Wunderfinder vorliege, ging die Bahnsprecherin nicht ein.

Wunderfinder sind erleichtert

Die Wunderfinder sind erleichert über die Entwicklung. „Mega“ sagt der Vorsitzende des Vereins, Ludger Krey. Die Vereinsmitglieder stecken mitten in den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier für Bedürftige und Senioren am Freitag, 22. November und hätten sich schwer spontan um einen neuen Standort kümmern können. Das wolle man nun gemeinsam mit der Stadt angehen, so Krey.

Anfrage der UBV

Die UBV befasst sich in einer Anfrage ebenfalls mit dem Thema. Die Fraktion möchte von der Stadtverwaltung wissen, ob die „Wunderfinder und deren Engagement Gegenstand bei den Verhandlungen zwischen Bahn und Stadt Dinslaken bezüglich der zukünftigen Nutzung des Bahnhofgebäudes“ waren und ob es seitens der Stadt Überlegungen für einen neuen Standort in Bahnhofsnähe gebe. Weiterhin fragt die UBV, ob es Gespräche zwischen Stadt und Wunderfindern bezüglich einer Verstetigung der Arbeit des Vereins gebe und ob Träger die Wunderfinder in ihrer Arbeit unterstützen könnten.



Fortsetzung Lokalseite 2