Barmingholten: Initiativen fordern Informationen ein

Für die Fläche in Barmingholten interessiert sich die amerikanische Firma Hillwood. Die Bürgerinitiativen, die gegen einen Logistikpark sind, kritisieren, dass sie keine Informationen erhalten haben.

Dinslaken. Hillwood interessiert sich für den Kooperationsstandort. Bürgerinitiativen kritisieren, dass die Info-Veranstaltung ohne sie stattfand.

Dinslaken. Die Bürgerinitiativen "Nein-Logistikpark Barmingholten" und "BIGG" kritisieren, dass die Informationsveranstaltung zum Kooperationsstandort unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden habe. Bemängelt wird in einem Schreiben an die Bürgermeisterin und an die Fraktionen auch, dass die Initiativen bislang weder von der Stadt noch von Thyssen-Krupp über den Investor und dessen Pläne informiert worden seien.

Entscheidung hätte im Dezember 2020 fallen sollen

Mit Blick auf die Sitzung des Hauptausschusses, der am Dienstag, 12. Januar, eine Entscheidung über die Stellungnahme und den Bürgerantrag treffen soll, erklärt Hella Tobias für die Bürgerinitiativen: "Wir sind mehr als erstaunt, dass drei Arbeitstage vor einer solchen Entscheidung eine formelle nicht öffentliche Informationsveranstaltung stattfand. Denn eigentlich dürfte es ja keine fehlenden Informationen zu diesem Vorgang geben, da die Entscheidung ja bereits im Dezember 2020 hätte fallen sollen und wir im Planungsausschuss im Dezember über alle offenen Themen haben sprechen wollen, war also dann doch nicht so?" Und das Stahlunternehmen habe sich geweigert, die Initiative mit Informationen zu versorgen.

Informationen sollen bereitgestellt werden

Die Mitglieder der Bürgerinitiative erwarten nun, dass sie durch die Stadt über den Termin informiert werde und ihr alle vorhandenen Unterlagen bereitgestellt werden. Vor der Sitzung des Hauptausschusses sollte es ein "Treffen oder Zoom-Meeting" mit den Fraktionen und der Verwaltung geben. Dabei sollte die neue Situation besprochen werden.

Investor wurde bei einem Treffen im Ratssaal vorgestellt

Bei dem Treffen am Donnerstag, das auf Initiative des Stahlkonzerns im Rathaus stattfand, wurde mit der Firma Hillwood ein Investor präsentiert, der 18 von den 31 Hektar nutzen wolle. Das amerikanische Unternehmen baut Logistikhallen für Unternehmen aus der Automobil-, Vertriebs oder Pharmabranche. Von den 18 Hektar sollen neun versiegelt werden.

