Benteler Steel/Tube plant Stellenabbau im Werk Dinslaken

Benteler Steel/Tube will deutschlandweit Stellen abbauen. Bis zum Jahr sollen bis 2022 sollen deutschlandweit 600 von 3600 Stellen wegfallen. Auch das Werk in Dinslaken ist betroffen. Hier arbeiten derzeit 600 Mitarbeiter.

Grund: Rückläufige Absatzmärkte

Seit 100 Jahren habe Benteler kein Werk geschlossen, so Unternehmenssprecherin Anne Frank. „Entsprechend schwer“ falle dem Unternehmen nun der Abbau von Stellen. Die Preise auf dem europäischen Markt für Stahlrohre seien rückläufig, der Markt zudem übersättigt, begründet die Sprecherin die Maßnahme. Stahlrohre aus Osteuropa würden den Markt überschwemmen. Die Absatzmärkte in den USA und China seien aufgrund der Zollbeschränkungen kein Ersatz. Um „wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben“ plant Benteler „Kapazitäten im Werk in Dinslaken schrittweise anzugleichen sowie die Kapazitäten im Schweißrohrbereich zu konsolidieren“.

Gespräche mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen

Auch in den indirekten Bereichen der Werke und in der Verwaltung plant Benteler Steel/Tube, Anpassungen vorzunehmen. Die Stellen sollen schrittweise in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern bis 2022 abgebaut werden – etwa durch Altersteilzeit und Abfindungen. Die Gespräche wurden jetzt aufgenommen. Ziel sei, „den Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.“

Benteler Steel/Tube in Dinslaken ist in den 70er Jahren aus den Meyer-Werken entstanden. Das Paderborner Familienunternehmen hat den Standort 1972 nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Chefs Friedrich Meyer übernommen.

2010 entschied das Familienunternehmen, den Sitz der Holding von Paderborn nach Salzburg zu verlegen. Dinslaken ist seitdem einer von fünf deutschen Standorten des Konzernbereichs „Benteler Steel/Tube“, der weiterhin aus Paderborn geführt.

2018 wurde erst das Ausbildungszentrum eröffnet

In Dinslaken wurde erst im Oktober vergangenen Jahres ein neues Ausbildungszentrum er öffnet – für die Mitarbeiter auch ein Signal, dass Benteler weiterhin auf den Standort Dinslaken setze. Insgesamt werden dort 32 Azubis im Bereich Metall/Elektro ausgebildet.

Benteler Steel/Tube hat insgesamt rund 4400 Mitarbeiter an sieben Standorten – davon vier in Deutschland: Neben Dinslaken sind das die Werke in Lingen, Paderborn und Bottrop. Der Umsatz liegt nach Unternehmensangaben bei 1.206 Mio. Euro.