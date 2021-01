Bildschön: Der erste Schnee 2021 in Dinslaken, Voerde, Hünxe

Ein Schneemännchen am Burgeingang. Künstler Rainer Höpken hat den Schneefall noch abends in Dinslaken in Bildern festgehalten.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Schnee in Dinslaken, Voerde und Hünxe! Ein seltener Anblick. Rainer Höpken und Lars Fröhlich waren mit der Kamera unterwegs.

Eine leichte Schneedecke hat sich am Samstagabend über Dinslaken, Voerde und Hünxe gelegt - und vielen Menschen Freude bereitet.

Schneefall in der Region ist mittlerweile so selten, dass viele Eltern ihre Kinder geweckt haben, um ihnen die weiße Pracht zu zeigen - für manches Kind war es der erste Schneefall seines Lebens. Am späten Abend, spätestens aber am Sonntag Vormittag waren viele Familien unterwegs und machten einen Schneespaziergang, bauten Schneemänner oder lieferten sich Schneeballschlachten.

Den Dinslakener Künstler Rainer Höpken zog noch abends mit der Kamera in die Dinslakener Altstadt. Fotograf Lars Fröhlich war am Sonntag für die NRZ in Dinslaken, Voerde und Hünxe unterwegs und hielt den Schnee im Bild fest, bevor er am Nachmittag schon wieder schmolz. Die Bilderstrecke finden Sie hier.

